Очередной пакет американской военной помощи Украине по линии USAI

Министерство обороны США 7 сентября 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 600 миллионов долларов. Данный пакет помощи выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности, а не передано из наличия вооруженных сил США. В связи с тем, что предоставляемые по линии USAI имущество и системы должны быть еще только законтрактованы, а затем изготовлены (или отремонтированы), то, видимо, значительная их часть будет фактически поставлена Украине через достаточно длительное время.

Полученная вооруженными силами Украины американская 105-мм буксируемая гаубица М119 на огневой позиции, защищенной "противоланцетными" сетками, апрель 2023 года (с) социальные сети

В данный пакет помощи вошли:

- оборудование для "поддержки и интеграции" систем ПВО Украины [скорее всего, видимо, в основном дополнительные зенитные управляемые ракеты];

- высокоточные управляемые ракеты GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 105-мм артиллерийские выстрелы;

- средства радиоэлектронной борьбы;

- оборудование для разминирования;

- подрывные заряды для разграждения;

- средства и имущество для обучения и материально-технического обеспечения.