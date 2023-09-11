Войти
bmpd.livejournal.com

Очередной пакет американской военной помощи Украине по линии USAI

329
0
-1

Министерство обороны США 7 сентября 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 600 миллионов долларов. Данный пакет помощи выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности, а не передано из наличия вооруженных сил США. В связи с тем, что предоставляемые по линии USAI имущество и системы должны быть еще только законтрактованы, а затем изготовлены (или отремонтированы), то, видимо, значительная их часть будет фактически поставлена Украине через достаточно длительное время.

Полученная вооруженными силами Украины американская 105-мм буксируемая гаубица М119 на огневой позиции, защищенной "противоланцетными" сетками, апрель 2023 года (с) социальные сети

В данный пакет помощи вошли:

- оборудование для "поддержки и интеграции" систем ПВО Украины [скорее всего, видимо, в основном дополнительные зенитные управляемые ракеты];

- высокоточные управляемые ракеты GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 105-мм артиллерийские выстрелы;

- средства радиоэлектронной борьбы;

- оборудование для разминирования;

- подрывные заряды для разграждения;

- средства и имущество для обучения и материально-технического обеспечения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Похожие новости
08.09.2023
Новый пакет американской военной помощи Украине на 175 миллионов долларов
04.09.2023
«Смерч» повышает точность
13.06.2023
Чем дальше в лес, тем слаще вкус победы
06.03.2023
Новая американская военная помощь Украине, включая танковые мостоукладчики AVLB
07.11.2022
Госдеп США одобрил продажу Финляндии крупной партии управляемых ракет для РСЗО М270 MLRS
15.09.2022
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
25.02.2019
Вместе против России: Польша строит военные планы с США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:35
  • 55116
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 12:30
  • 31
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.09 00:15
  • 10
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"
  • 08.09 23:20
  • 2
Эксперты: сбивать БЛА вертолетами над территорией РФ оправданно, несмотря на дороговизну
  • 08.09 14:43
  • 2
Евросоюз пообещал Украине помощи в два раза больше по сравнению с США
  • 08.09 14:42
  • 2
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков