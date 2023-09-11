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Группа Rheinmetall поставила Украине первые 35-мм зенитные выстрелы нового производства

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Германская группа Rheinmetall AG 5 сентября 2023 года сообщила об отправке на Украину первой партии 35-мм выстрелов нового своего производства, изготовленных для передаваемых Украине Германией 35-мм спаренных зенитных самоходных установок Gepard 1A2. Производство 35-мм зенитных выстрелов (калибр 35 х 228 мм) двух типов специально для этого было в кратчайшие сроки организовано Rheinmetall на своем предприятии в Унтерлюссе в Германии. Всего по контракту, выданному в феврале 2023 года и финансируемому немецким правительством, Rheinmetall должна поставить Украине 300 тысяч выстрелов калибра 35 мм для ЗСУ Gepard 1A2, в том числе первые 40 тысяч выстрелов - в 2023 году.

Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы (с) Rheinmetall AG

В пресс-релизе Rheinmetall говорится:

Первая партия новых боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard отправлена на Украину. В соответствии с контрактом группа Rheinmetall AG из Дюссельдорфа поставила первую партию 35-мм зенитных выстрелов в рамках поддержки Германией оборонительной борьбы Украины. До конца этого года должно быть произведено и поставлено Украине 40 тысяч таких выстрелов.

На Украине с нетерпением ждут поставок из Германии, поскольку благодаря своим 35-мм спаренным пушкам ЗСУ Gepard стала решающим фактором в оборонительной борьбе этой страны. Правительство Германии предоставило ей 46 ЗСУ Gepard, а за ними последуют еще шесть. Для Украины они играют важную роль в борьбе за контроль над своим воздушным пространством, доказав свою высокую эффективность в борьбе с барражирующими боеприпасами, которые Россия использует для атак на украинские города. Эти ЗСУ практически постоянно находятся в действии, поэтому потребность в боеприпасах соответственно высока.

Компания Rheinmetall уже давно производит большую часть своих боеприпасов для вооружения среднего калибра в Швейцарии. Однако теперь новые производственные мощности для поставок для ЗСУ Gepard созданы в Германии. В проект было инвестировано несколько миллионов евро.

В феврале 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил на заседании Контактной группы по обороне Украины, что мощности по производству боеприпасов для ЗСУ Gepard будут созданы в Германии группой Rheinmetall. Контракт на оперативную поставку 300 тысяч выстрелов для ЗСУ уже был подписан несколькими днями ранее. Из-за срочности и высокой политической значимости проекта давление на завершение строительства нового объекта было огромным с самого первого дня, требуя подлинной концентрации технологических и логистических усилий.

По словам председателя правления Rheinmetall AG Армина Паппергера: "Мы выполняем свои обещания. Всего через полгода после подписания контракта мы уже приступили к поставкам, как и договаривались. Я искренне благодарю мужчин и женщин из Rheinmetall, которые так много сделали для успеха этого проекта, даже работая по выходным. Наши субподрядчики и поставщики также заслуживают похвалы, помогая нам достичь того, что на первый взгляд казалось невозможным. Стремление к успеху было огромным, но также было и наше стремление выполнить работу. Мы хотим помочь народу Украины. Каждый сбитый дрон спасает жизни!"

Правительство Германии перевернуло все что можно в своих усилиях по снабжению Украины новыми боеприпасами, в том числе и из-за рубежа - хотя и тщетно. В Германии запасы боеприпасов сократились до нуля, поскольку ЗСУ Gepard были сняты с вооружения примерно пятнадцатью годами ранее. Другие страны отказались предоставить существующие запасы боеприпасов, ссылаясь либо на политические соображения, либо на конституционные ограничения.

В конечном итоге создание нового производственного предприятия стало возможным благодаря тесному переплетению опыта технических специалистов и инженеров Rheinmetall в Швейцарии, Германии и Италии.

Проблемой стало то, что оборудование для производства оригинальных боеприпасов просто не сохранилось. Решением оказалось сочетание реверс-инжиниринга и адаптивной разработки, совершенно непохожее ни на что ранее: существующие 35-мм боеприпасы основного вооружения боевой машины пехоты [видимо, CV9035] были модифицированы для использования в ЗСУ Gepard. Особой задачей было добиться того, чтобы вычислитель управления огнем ЗСУ Gepard мог правильно определять боеприпасы.

Несмотря на отличные характеристики, электроника и технология управления огнем стареющей ЗСУ Gepard, разработанные в 1960-х годах, оказались настоящим "черным ящиком". В то же время цепочку поставок новых боеприпасов пришлось расширить, чтобы максимально минимизировать долю швейцарской добавленной стоимости.

Как говорит Армин Паппергер: "У Rheinmetall есть непревзойденное преимущество: а именно, обширный опыт системной компании. Будь то разработка боеприпасов, механическое производство и материаловедение, разработка средств противовоздушной обороны, комплексные боевые испытания, проектирование и строительство производственных объектов - везде наши специалисты работали с огромным энтузиазмом и большой личной приверженностью для завершения проекта. Они знали, насколько срочно Украине нужны боеприпасы, и чем раньше, тем лучше".

После многочисленных испытаний на полигоне группы в Унтерлюссе в Нижней Саксонии, программа испытаний была завершена в мае 2023 года, когда боеприпасы были успешно выстрелены из ЗСУ Gepard.

Тем временем на одном из заводов гражданского сектора Rheinmetall в Нойсе была спроектирована производственная линия LAP, которая впоследствии была изготовлена на заводе группы в Ланчано, Италия, а затем переведена в Унтерлюсс. LAP означает снаряжение, сборку и упаковку (loading, assembly, packing), - процесс снаряжения выстрелов порохом; сборку различных частей выстрела вместе; и последующую упаковку. Порох для выстрелов производится компанией Nitrochemie, еще одним членом группы Rheinmetall.

Всего в этом году Украине будет поставлено 40 тысяч выстрелов, а всего Украина получит по 150 тысяч 35-мм выстрелов каждого из двух разных типов боеприпасов. Первым из них является бронебойный подкалиберный боеприпас APDS-T, содержащий бронебойный сердечник из тяжелых металлов и поэтому особенно подходящий для поражения защищенных целей. Rheinmetall также поставляет Украине обычные осколочно-фугасно-зажигательные выстрелы HEI-T, предназначенные для поражения типичных воздушных целей, таких как самолеты и управляемые ракеты.

Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы (с) Rheinmetall AG

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Страны
Германия
Италия
Россия
Украина
Швейцария
Компании
Rheinmetall
Проекты
CV-90
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