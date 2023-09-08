Как выбрать компьютерный стул

Если вы проводите сидя за компьютером пару часов в день, то можно сидеть и на раскладном рыбацком стуле — хотя даже в этом случае лучше подобрать что-то более удобное. А уж если вы проводите перед монитором 4, 5 и более часов в день, то необходимо комфортное и эргономичное рабочее кресло.

Рассказываем, на что обращать внимание при выборе, чтобы после покупки не жалко было потраченных денег.

Почему это важно

В сидячем положении основную нагрузку принимает на себя позвоночник, и ему нужна хорошая — то есть не слишком мягкая и не слишком жесткая — опора, для того чтобы не накапливалось напряжение.

Также важно, в каком положении находятся ваши ноги и руки. Постоянное давление на локти при завышенной посадке вызывает боль и воспаление в суставах, а если сидеть слишком низко, то напрягаться и неметь будут кисти рук. Ноги должны доставать до пола, а колени — сгибаться под прямым углом. Иначе будет создаваться напряжение на задней поверхности бедра и опять же увеличиваться нагрузка на позвоночник.

Постоянная «эксплуатация» тела в некомфортных условиях постепенно приводит к:

обострению старых болезней,

повреждению межпозвонковых дисков,

боли в суставах,

нарушениям кровообращения и связанной с ними быстрой утомляемостью,

проблемам со зрением,

ухудшению общего состояния организма и так далее.

Поэтому стул для работы нужно выбирать конкретно для себя — вдумчиво и серьезно, обращая внимание на все особенности.

На что обратить внимание при выборе кресла

Регулировка

Выше мы уже рассказали о том, что комфортная посадка складывается сразу из нескольких параметров — поэтому стул или кресло, в котором вы проводите много времени за компьютером, обязательно должно регулироваться.

Некоторые производители, чтобы было удобнее выбирать, указывают диапазон роста и веса, на которые рассчитана конкретная модель. На них следует обратить внимание, но еще важнее опробовать кресло вживую — проверить, удобно ли держать локти на подлокотниках, не «впивается» ли ничего в спину, и достают ли до пола ноги.

Поддержка поясницы

Некоторые стулья имеют изгиб спинки, который создает опору для поясницы, у других есть передвижной или съемный валик. Второй вариант предпочтительнее, особенно, если покупаете кресло в онлайн-магазине — так выше шанс, что удастся настроить модель под себя. Кто-то вообще не опирается на спинку, когда сидит — в этом случае наличием элемента для поддержки поясницы можно и пренебречь.

Подлокотники

Когда вы работаете за компьютером, то опираетесь в основном на стол перед клавиатурой. Но подлокотники все равно нужны — например, чтобы удобно откинуться в кресле и дать отдых локтям и кистям, пока смотрите видео или общаетесь с коллегами по зуму. При этом хорошо, если подлокотники будут регулируемыми по высоте.

Подголовник

Бывают рабочие кресла с низкой спинкой, в верхний край которой вы, откидываясь, упираетесь лопатками. Такой вариант допустим, но лучше выбирать высокую спинку с мягкой вставкой под голову в верхней части — чтобы была возможность хотя бы иногда полностью расслабиться в кресле. Лучше всего, если подголовник, так же, как и остальные части кресла, будет регулируемым — так вы сможете подогнать его под свой рост и пропорции тела.

Технология качания

У большинства современных кресел спинка фиксируется не в одном положении, а в нескольких. Но откидываться она может по-разному — в некоторых моделях положение меняет только сама спинка, в этом варианте при откидывании сразу возрастает нагрузка на зону копчика и ягодиц. А вот более совершенная технология «Мультиблок» обеспечивает изменение положения сиденья вместе с положением спинки — то есть тело остается в физиологичном положении, и нагрузка не увеличивается.

Обратите внимание на то, сколько доступных положений есть у спинки кресла, насколько мягко они регулируются, и насколько комфортно в каждом из них.

Газлифт

На самом деле регулировка по высоте — одна из наиболее важных. А механизм, обеспечивающий ее, должен быть особенно надежным. Обратите внимание, насколько плавно опускается стул, и не пренебрегайте значениями предельно допустимого веса пользователя — если производитель их указал.

Материал

Здесь многое зависит от индивидуальных предпочтений. Кожа и эко-кожа — удобны в уходе и стильно выглядят, но считаются слишком «жаркими». Разные варианты ткани — дешево и сердито, но если в доме есть животные, то придется бесконечно собирать шерсть и бороться с зацепками на полотне. Современный вариант — плотная упругая сетка. Она хорошо пропускает воздух, она создает достаточно стабильную опору, и она совершенно не требовательна к уходу. Правда, некоторым кажется, что выглядят такие модели уж слишком «офисно».

Основание

Оно состоит из колесиков и крестовины, на которой они закрепляются, и в этой системе одинаково важны оба элемента.

Крестовина не должна быть изящной, ее самая важная характеристика — прочность. Идеальный вариант — алюминий, но качественный пластик тоже подойдет. Колесики из пластика лучше «работают» с мягкими покрытиями вроде линолеума или пробки, а прорезиненные подойдут для твердых поверхностей вроде ламината, плитки и бетона.

Цена

Как бы ни хотелось не обращать на нее внимания, этот параметр все равно остается важным. До определенного уровня цен работает правило «чем дороже, тем лучше», но после 20—25 000 рублей покупатель уже платит в большей степени за бренд и престиж, чем за комфорт.

Кресло креслу рознь

«Компьютерное кресло» — очень широкая категория, и производители включают в нее все модели подряд.

При этом важно осознавать разницу между людьми, которые проводят за компьютером совсем немного времени, и теми, кто буквально «живет» у монитора. В зависимости от этого можно разделить все кресла условно на четыре категории, и выбирать в соответветствии с ситуацией.

Компьютерные кресла для дома. Их отличает простота конструкции, небольшой вес и не слишком высокая цена. Регулировок не слишком много, но это и не нужно — такие модели рассчитаны на людей, проводящих в сидячем положении 2–3 часа максимум, за развлечениями или работой.

Офисные компьютерные кресла (подходят и для домашнего офиса). Здесь уже используются дополнительные технологии и опции для обеспечения комфорта — сетчатые вставки, изогнутые элементы, большее количество регулировок. Такие кресла предназначены для тех, кто проводит у монитора 6 и более часов, стоят дороже, но ощутимо повышают уровень комфорта места для работы.

Компьютерные кресла для геймеров. Они рассчитаны на тех, кто проводит за компьютером экстремально много времени, поэтому считаются наиболее комфортными. Так что если не смущает разница в цене, лучше всего купить именно такое кресло — даже если вы не проводите за компьютером более 8–9 часов подряд.

Детские компьютерные кресла. Их можно выделить в отдельную категорию, потому что кресло для ребенка должно точно соответствовать его росту — и покупать «на вырост» в данном случае не следует. Правильно подобранное с раннего возраста кресло будет формировать правильную посадку за столом, а вместе с ней хорошую осанку; а значит, избежать проблем со спиной и суставами в перспективе.

Эргономичное или ортопедическое?

Производители часто оперируют этими терминами в описании моделей компьютерных стульев, но простому пользователю они могут быть не совсем понятны.

Эргономичные отличает анатомическая форма спинки с выступом, которая позволяет принять наиболее удобную позу во время работы.

Ортопедические разработаны для того, чтобы подстраиваться под строение позвоночника более точно и обеспечивать больше комфорта.

При этом оба варианта могут подходить или не подходить разным людям, поэтому очень важно провести «тест-драйв» кресла при покупке.

Если вы покупаете онлайн, то убедитесь в том, что магазин предлагает возврат — это позволит опробовать кресло «в полевых условиях» и отказаться от него, если модель не подойдет.