Войти
Известия.ru

«Известия» показали применение пехотой корабельной артустановки 2М-3М

328
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Огонь по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром ведется из спаренной 30-миллиметровой пушки. Названия у машины пока нет — ее разработали и создали морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ). Необычное орудие показал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.


«Такая машина могла родиться только в морской пехоте. Это МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) — абсолютно сухопутная техника, ну а сверху установлено орудие, которое называется 2М-3М — 30-миллиметровая спаренная автоматическая корабельная артиллерийская установка. Теперь она воюет в морской пехоте», — рассказал журналист.

Идея совместить морское орудие с вездеходом появилась уже во время спецоперации. Тем более, на флоте такие установки больше не нужны, а на земле пригодились.

«Это корабельная зенитная пушка с башней, снятая с кораблей, так как применение их уже невозможно из-за скорости самолетов, решили их применять для наземных целей» — рассказал механик-водитель МТ-ЛБ с позывным Затон.

По словам заместителя командира взвода с позывным Урал, работают орудием в основном по опорным пунктам противника.

«Работает оно с двух стволов, дальность его от 3,5 до 4 тыс. м. Работаем над тем, чтобы увеличить дальность, сохранить экипаж и машину», — добавил Урал.

Калибр каждого ствола — 30 мм. То есть по огневой мощи машина фактически равна двум БМП-2. А полный боекомплект может буквально выкосить лесополосу или превратить в руины любое здание. Каждый залп оказывается неожиданностью для противника, так как на дальности 3-4 км раньше использовали в основном минометы.

«Стрелять минами из лесополосы нельзя. Приходится выносить позиции из-под растительности. В отличие от тяжелых орудий миномет в лесополосе спрятать очень трудно, хотя это, частично, тыловая часть. Но тем не менее позиция миномета находится на полуоткрытой местности. Он, конечно, замаскирован, но в случае надобности, ветки откидываются и можно сразу вести огонь», — пояснил корреспондент.

Самоходные зенитки таких проблем лишены. Сразу после выстрела машина может быстро уехать. А 30-миллиметровые снаряды по мощности способны прикрыть пехоту, а иногда даже и танковые части.

Военнослужащих 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, отличившихся в боях в зоне спецоперации, наградили накануне Дня российской гвардии, который отмечается 2 сентября. Церемония состоялась в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В конце августа корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел работу бойцов 40-й бригады морской пехоты в Запорожской области. Как рассказал командир десантно-штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Оса, в окрестностях села Урожайное морпехи только на одном перекрестке уничтожили порядка 20 украинских боевиков.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-2
МТ-ЛБ
Компании
ГАЗ Группа
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ТОФ
Похожие новости
11.09.2023
Отбить пыл: ВФУ не могут продвинуться на запорожском направлении
15.08.2022
Интервью исполнительного директора Курганского машиностроительного завода
27.07.2020
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
15.08.2016
Украинский ВПК резко сбавил обороты в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:35
  • 55116
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 12:30
  • 31
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.09 00:15
  • 10
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"
  • 08.09 23:20
  • 2
Эксперты: сбивать БЛА вертолетами над территорией РФ оправданно, несмотря на дороговизну
  • 08.09 14:43
  • 2
Евросоюз пообещал Украине помощи в два раза больше по сравнению с США
  • 08.09 14:42
  • 2
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков