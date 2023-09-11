«Известия» показали применение пехотой корабельной артустановки 2М-3М

Огонь по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром ведется из спаренной 30-миллиметровой пушки. Названия у машины пока нет — ее разработали и создали морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ). Необычное орудие показал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

«Такая машина могла родиться только в морской пехоте. Это МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) — абсолютно сухопутная техника, ну а сверху установлено орудие, которое называется 2М-3М — 30-миллиметровая спаренная автоматическая корабельная артиллерийская установка. Теперь она воюет в морской пехоте», — рассказал журналист.

Идея совместить морское орудие с вездеходом появилась уже во время спецоперации. Тем более, на флоте такие установки больше не нужны, а на земле пригодились.

«Это корабельная зенитная пушка с башней, снятая с кораблей, так как применение их уже невозможно из-за скорости самолетов, решили их применять для наземных целей» — рассказал механик-водитель МТ-ЛБ с позывным Затон.

По словам заместителя командира взвода с позывным Урал, работают орудием в основном по опорным пунктам противника.

«Работает оно с двух стволов, дальность его от 3,5 до 4 тыс. м. Работаем над тем, чтобы увеличить дальность, сохранить экипаж и машину», — добавил Урал.

Калибр каждого ствола — 30 мм. То есть по огневой мощи машина фактически равна двум БМП-2. А полный боекомплект может буквально выкосить лесополосу или превратить в руины любое здание. Каждый залп оказывается неожиданностью для противника, так как на дальности 3-4 км раньше использовали в основном минометы.

«Стрелять минами из лесополосы нельзя. Приходится выносить позиции из-под растительности. В отличие от тяжелых орудий миномет в лесополосе спрятать очень трудно, хотя это, частично, тыловая часть. Но тем не менее позиция миномета находится на полуоткрытой местности. Он, конечно, замаскирован, но в случае надобности, ветки откидываются и можно сразу вести огонь», — пояснил корреспондент.

Самоходные зенитки таких проблем лишены. Сразу после выстрела машина может быстро уехать. А 30-миллиметровые снаряды по мощности способны прикрыть пехоту, а иногда даже и танковые части.

Военнослужащих 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, отличившихся в боях в зоне спецоперации, наградили накануне Дня российской гвардии, который отмечается 2 сентября. Церемония состоялась в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В конце августа корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел работу бойцов 40-й бригады морской пехоты в Запорожской области. Как рассказал командир десантно-штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Оса, в окрестностях села Урожайное морпехи только на одном перекрестке уничтожили порядка 20 украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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