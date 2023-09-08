Вулкан – известный клуб, работающий по лицензии. В надежности портала можно убедиться, почитав отзывы о нем. Геймеры хвалят площадку за быстрый вывод выигрышей, наличие круглосуточного саппорта.

В казино Вулкан можно играть в покер, рулетку, слоты. Клуб сотрудничает с известными провайдерами софта. У лицензионных аппаратов высокий RTP. Во многих слотах есть бонус-раунды, особые символы, крупные множители.

Зеркала и мобильная версия сайта

Онлайн-площадка может блокироваться провайдерами, не работать вследствие перегрузки сервера или при проведении технических работ. Во всех этих случаях геймерам предлагается играть на зеркалах клуба. Так называются альтернативные страницы, дублирующие основной веб-ресурс. Ссылки на зеркала отправляются игрокам на указанный в профиле email.

У сайта есть мобильная версия, предназначенная для смартфонов. Она универсальна, поскольку открывается во всех браузерах на любом телефоне. Геймерам предлагается скачать апк-приложение. Утилита предназначена для Андроид-устройств. Софт удобен в использовании, обеспечивает простой обход блокировки казино.

Создание профиля

На деньги в клубе Вулкан разрешается играть зарегистрированным геймерам, которым исполнилось восемнадцать лет. В казино можно авторизоваться через Фейсбук, Твиттер, Одноклассники. На сайте также предусмотрена стандартная процедура регистрации с заполнением анкеты. В кабинете игрок должен указать свое имя, возраст и другую личную информацию. Сведения о гэмблерах шифруются и никому не передаются.

Операции с финансами можно проводить в профиле – во вкладке «Касса». На баланс деньги поступают почти моментально. Вывод выигрышей обычно занимает до пяти пяти дней. Сроки обналичивания денег зависят от способа проведения транзакций.

Бонусы и программа лояльности

Игроки получают бонусы в рамках акций, за внесение депозитов определенного размера. На портале действует программа лояльности. Делая ставки, гэмблеры повышают свой статус. Чем выше статус игрока, тем больше бонусов ему предоставляется.