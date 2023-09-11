Войти
ТАСС

Военный эксперт из ФРГ указал на серьезные недостатки поставляемых ВСУ Leopard 1

293
0
0
Источник изображения: EPA-EFE/ MORRIS MACMATZEN/ POOL

Ральф Тиле отметил среди основных недостатков прошлого поколения немецких основных танков слабое бортовое бронирование, низкую по сравнению с более новыми моделями точность стрельбы, а также отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания

ТАСС, 8 сентября. Немецкие танки Leopard 1, поставляемые Киеву западными странами, имеют существенные недостатки и являются по сути металлоломом. Такое мнение выразил глава Германского военно-политического общества в Берлине Ральф Тиле в интервью Швейцарскому радио и телевидению (SRF).

"Если говорить иронично - да. При неправильной эксплуатации даже новые системы превращаются в металлолом. А у нас есть старая техника, которую нужно правильно использовать, чтобы она была полезна", - заявил аналитик, отвечая на вопрос, можно ли назвать металлоломом танки Leopard 1, которые Запад поставляет на Украину.

Среди основных недостатков прошлого поколения немецких основных танков Тиле указал слабое бортовое бронирование, низкую по сравнению с более новыми моделями точность стрельбы, а также отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания. "Это связано с отсутствием [на Украине] производственных цепочек. Нет ни площадей, ни рабочей силы, ни запчастей. Это надо организовывать", - отметил он.

"Одна единица техники, например, танк Leopard, не приведет к перелому ситуации. Более того, у Украины нет систем вооружения для взаимодействия [с танками этой модели]", - резюмировал Тиле, говоря о возможном влиянии наличия у ВСУ Leopard 1 на ход боевых действий на Украине.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Швейцария
Продукция
Leopard-1
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
31.08.2023
СМИ: дорогостоящие германские танки Leopard оказались уязвимыми перед вооружениями РФ
28.08.2023
Из пушек по воробьям с небывалой эффективностью
04.07.2023
Глава Минобороны ФРГ анонсировал получение Киевом нескольких десятков Leopard 1 A5
25.06.2020
Загадочный «Импульс»
10.09.2012
От уральского полигона – к федеральному Центру
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:35
  • 55116
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 12:30
  • 31
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.09 00:15
  • 10
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"
  • 08.09 23:20
  • 2
Эксперты: сбивать БЛА вертолетами над территорией РФ оправданно, несмотря на дороговизну
  • 08.09 14:43
  • 2
Евросоюз пообещал Украине помощи в два раза больше по сравнению с США
  • 08.09 14:42
  • 2
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков