Герой России рассказал об изучении трофейных натовских мин

Герой России Сайфуллин: военные изучают мины НАТО и учатся их обезвреживать

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ изучают натовские инженерные машины, а также мины и тренируются их обезвреживать, сообщил в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

"Помимо боеприпасов натовских, помимо танков, боевых машин пехоты НАТО или там HIMARS, очень много НАТО поставляет мин - как противопехотных мин натовского производства, так и противотанковых мин. Соответственно, у нас уже есть образцы данных мин, и мы здесь тоже проводим практическое обучение по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению данных инженерных боеприпасов противника", - сообщил Сайфуллин.

Помимо мин, в распоряжении российских военных инженеров также оказалась и инженерная бронетехника производства стран НАТО.

"Также есть уже часть трофейной техники. Знаете, в том числе вооруженным силам Украины поступают инженерные машины, а, в частности, инженерные машины для преодоления минно-взрывных заграждений", - добавил Сайфуллин.

По его словам, российские военные инженеры их также изучают и нарабатывают опыт.

"Где-то мы посмотрели, приняли себе на вооружение полезное, где-то у нас посмотрели, но мы стараемся идти на несколько шагов вперед", - подчеркнул полковник.

Полковник Рустам Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника, несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.

В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.