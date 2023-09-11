Герой России рассказал об изучении трофейных натовских мин

Герой России Сайфуллин: военные изучают мины НАТО и учатся их обезвреживать
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ изучают натовские инженерные машины, а также мины и тренируются их обезвреживать, сообщил в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
Помимо мин, в распоряжении российских военных инженеров также оказалась и инженерная бронетехника производства стран НАТО.
"Также есть уже часть трофейной техники. Знаете, в том числе вооруженным силам Украины поступают инженерные машины, а, в частности, инженерные машины для преодоления минно-взрывных заграждений", - добавил Сайфуллин.
По его словам, российские военные инженеры их также изучают и нарабатывают опыт.
"Где-то мы посмотрели, приняли себе на вооружение полезное, где-то у нас посмотрели, но мы стараемся идти на несколько шагов вперед", - подчеркнул полковник.
Полковник Рустам Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника, несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.
В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.