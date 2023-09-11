Минобороны РФ рассказало о работе танков Т-80БВ в качестве артиллерии

Танкисты Западного военного округа (ЗВО) продолжают оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям на купянском направлении, обеспечивая продвижение российских войск. О том, как экипажи танков Т-80БВ нанесли мощный огневой удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), рассказали в пятницу, 8 сентября, Минобороны РФ.

Российские танкисты активно практикуют стрельбу из закрытых огневых позиций (ЗОП). С помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) они получают координаты цели и успешно поражают их на значительном отдалении и вне прямой видимости. Экипажи танков Т-80БВ уничтожают артиллерию и бронированную технику противника, наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ.

«Преимущества тактики в том, что танк может работать как артиллерия, то есть с закрытой позиции на дальние расстояния. В нашем случае — это от 7 до 9 км дальность. Преимущество еще в том, что это не прямая наводка. Мы работаем по координатам. И по средствам связи нам дают либо корректировку, либо [мы] попадаем и бьем туда же, в одну точку», — рассказал командир танка Т-80БВ с позывным «Козак».

Военнослужащий отметил, что по приезду на ЗОП экипаж сразу маскирует боевую машину «как полагается». При этом местоположение необходимо часто менять, чтобы противник не успел обнаружить. В этот раз танкистам удалось нанести серьезный огневой удар — попытка ВСУ прорыва на участке опять провалилась.

Ранее, 7 сентября, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ продолжают успешно продвигаться на купянском направлении в сторону Оскольского водохранилища и населенных пунктов Сеньково и Свердловка. Он отметил, что за прошедшие сутки российская армия захватила несколько опорных пунктов ВСУ.

До этого, 3 августа, сообщалось, что разведчики обнаружили ДРГ противника на купянском направлении. Экипажи танков Т-80БВ нанесли удар по украинским боевикам с закрытых позиций. Такая тактика ведения боя позволяет ликвидировать противника, оставаясь незамеченными.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.