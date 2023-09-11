Глава МИД ФРГ заявила, что крылатые ракеты Taurus невозможно быстро поставить Украине

Анналена Бербок не уточнила, будут ли крылатые ракеты запрограммированы таким образом, чтобы они не достигли территории России

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus невозможно поставить Украине быстро.

"Это не та вещь, которую можно сделать быстро, как и в случае с танками Leopard и системой противовоздушной обороны IRIS-T, каждую деталь нужно уточнять заранее", - сказала Бербок в интервью медиагруппе Funke, отвечая на вопрос о возможных поставках Taurus Киеву. "И здесь было важно другое: как мы можем наилучшим образом поддержать Украину в сложившейся ситуации", - добавила она.

Говоря о том, следует ли запрограммировать крылатые ракеты таким образом, чтобы они не достигли территории России, глава внешнеполитического ведомства ФРГ лишь подчеркнула, что "другие партнеры также задавали себе подобные вопросы и находили для них решения". В то же время Бербок утверждала, что запрос Киева на поставку дальнобойных ракет "более чем понятен". Россия, по ее словам, установила огромные минные поля между присоединенными территориями и остальной частью Украины.

Власти Германии пока не приняли решение о поставках Киеву Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Основной причиной, по которой Германия не решается поставить Киеву ракеты, является опасение, что Вооруженные силы Украины будут наносить ими удары по целям на территории РФ.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ, как писало издание, обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты.

Около 600 Taurus были закуплены для Бундесвера 10 лет назад. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше, она составляет до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.