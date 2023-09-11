В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ

Hindustan Times восхитилось работой российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный работе российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО.
"Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" стали кошмаром для украинских войск на линии фронта. Ударные вертолеты выслеживают их на юге Донецка и в Красном Лимане", — говорится в сюжете.
Как отмечает издание, экипажи российских вертолетов уничтожили управляемыми ракетами множество украинской бронетехники на юге Донецка. Сообщается также об уничтожении опорного пункта ВСУ.
Ранее Минобороны России сообщило, что для обхода средств ПВО противника подлет в зону боевого применения экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) выполняют на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, используя управляемые и неуправляемые ракеты для уничтожения опорных пунктов ВСУ.