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РИА Новости

В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ

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Hindustan Times восхитилось работой российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный работе российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО.

"Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" стали кошмаром для украинских войск на линии фронта. Ударные вертолеты выслеживают их на юге Донецка и в Красном Лимане", — говорится в сюжете.

Как отмечает издание, экипажи российских вертолетов уничтожили управляемыми ракетами множество украинской бронетехники на юге Донецка. Сообщается также об уничтожении опорного пункта ВСУ.

"В Красном Лимане экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 совершили полет на предельно малых высотах и уничтожили украинский опорный пункт", — говорится в аннотации к видео, на котором показаны взрывы и объятые пламенем украинские укрепления и бронетехника ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что для обхода средств ПВО противника подлет в зону боевого применения экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) выполняют на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, используя управляемые и неуправляемые ракеты для уничтожения опорных пунктов ВСУ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-35
Компании
Минoбороны РФ
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