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ТАСС

Guardian: в Британии начнется забастовка рабочих производящего ракеты для Украины завода

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Крылатая ракета большой дальности Storm Shadow/SCALP воздушного базирования
Крылатая ракета большой дальности Storm Shadow/SCALP воздушного базирования.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Benoit Tessier

По данным издания, сотрудники предприятия будут требовать повышения заработной платы

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Почти 50 сотрудников британского предприятия, производящего ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые поставляются на Украину, 11 сентября начнут забастовку, которая должна продлиться две недели. Как сообщает газета The Guardian, работники завода Минобороны в городке Бит шотландской области Северный Эршир добиваются повышения заработной платы.

Рабочие, которые занимаются перемещением и погрузкой ракет, считают себя обделенными по сравнению с персоналом, который их собирает. Профсоюз GMB заявляет, что разница в зарплатах между этими двумя категориями сотрудников достигает £18 тыс. ($23 тыс.) в год. Первоначально рабочие заявили о намерении начать стачку еще месяц назад, но вскоре начали диалог с министерством об улучшении условий труда. Вернуться к первоначальному плану их вынудило отсутствие каких-либо подвижек на переговорах. О поддержке бастующих ранее заявляли некоторые профсоюзные активисты и оппозиционные политики на Украине, а также представители Шотландской национальной партии.

В Минобороны отказались комментировать ситуацию британским СМИ, отметив лишь, что стачка не должна сказаться на графике поставок боеприпасов Киеву. Будут введены в действие планы, составленные ведомством на случай подобных ситуаций.

Суммарный объем военной помощи, которую Лондон оказал Киеву после начала специальной военной операции РФ на Украине, достигает £4,6 млрд ($5,86 млрд). По этому показателю Соединенное Королевство занимает второе место из всех союзников Украины (после США). Среди военной техники, которую Лондон передал ВСУ: ракеты воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения в 250-300 км, реактивные системы залпового огня M270 и высокоточные ракеты Brimstone, 14 основных боевых танков Challenger 2, один из которых был недавно уничтожен российской артиллерией, а также бронебойные танковые боеприпасы с сердечниками из обедненного урана. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
AGM-114
Challenger 2
SCALP
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