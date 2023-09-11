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Известия.ru

Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $600 млн

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Пентагон: США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $600 млн

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $600 млн. Об этом 7 сентября заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

По ее словам, пакет включает оборудование для усиления противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерийские боеприпасы.

Кроме того, посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter), что Вашингтон передаст еще 190 бронемашин, соответствующих стандарту MRAP, обеспечивающему противоминную защиту.

Накануне в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи Киеву на $175 млн.

Как при этом отметил в разговоре с «Известиями» член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию с 1998 по 2003 год Игорь Никулин, предоставляя Киеву снаряды с обедненным ураном, Вашингтон хочет сделать непригодной для жизни часть территории страны, которую они считают потерянной, — Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. По его словам, подобная стратегия является характерной англосаксонской практикой.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Россия
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Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
ООН
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