Пентагон: США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $600 млн

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $600 млн. Об этом 7 сентября заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

По ее словам, пакет включает оборудование для усиления противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерийские боеприпасы.

Кроме того, посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter), что Вашингтон передаст еще 190 бронемашин, соответствующих стандарту MRAP, обеспечивающему противоминную защиту.

Накануне в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи Киеву на $175 млн.

Как при этом отметил в разговоре с «Известиями» член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию с 1998 по 2003 год Игорь Никулин, предоставляя Киеву снаряды с обедненным ураном, Вашингтон хочет сделать непригодной для жизни часть территории страны, которую они считают потерянной, — Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. По его словам, подобная стратегия является характерной англосаксонской практикой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.