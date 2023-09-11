Россия изменила тактику на Украине. Результаты не заставили себя ждать

Россия начала внедрять на Украине новые способы применения военной техники и в целом скорректировала тактику, сообщает пользователь WeChat. Она добилась успехов, отмечает он. Армия страны повысила эффективность своего оружия, уничтожила первый Challenger 2 и приготовилась максимально истощать противника.

В рамках конфликта на Украине Россия в последнее время начала предпринимать новые шаги в области использования военной техники и тактических инноваций. Представитель Минобороны РФ 4 сентября подтвердил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС страны запустил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе специальной военной операции.

Как передают СМИ, 5 сентября российское должностное лицо заявило, что армия государства уничтожила первый основной боевой танк Challenger 2, предоставленный Украине Великобританией.

Кроме того, Москва добилась прорыва в защите от совершающих вылазки украинских беспилотных катеров.

Су-34 впервые нес на борту ракету "Кинжал"

"Кинжал" — первая гиперзвуковая ракета воздушного базирования, принятая на вооружение российской армией. Ее может нести модифицированный истребитель-перехватчик МиГ-31К. Недавно в рамках специальной военной операции России на Украине бомбардировщик Су-34 выпустил ракету "Кинжал", наглядно подтвердив, что способен работать с подобными снарядами.

Военный обозреватель Вэй Дунсюй заявил, что это значительно увеличит дальность огня российских сил.

Он сказал: "Задача перехватчика МиГ-31 — атаковать важные воздушные цели противника на большой высоте и скорости. С гиперзвуковой ракетой „Кинжал“ на борту скорость полета и радиус действия этого самолета значительно снижаются.

В то же время Су-34 — это истребитель-бомбардировщик с самой мощной комплексной боевой способностью из всех, что находятся на службе в ВВС России. Его основная функция — нанесение ударов по наземным целям. Дальность полета этого самолета больше, чем у МиГ-31, так что он способен увеличить радиус поражения „Кинжала“.

Таким образом, Су-34 необязательно разворачивать вблизи зоны проведения специальной военной операции. После запуска ракеты истребитель получит больше пространства для маневра и сможет отступить, исходя из положения на поле боя".

Миф о "непобедимых западных танках" развеян

СМИ сообщают, что близ села Работино ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2, поставленный ВСУ. На данный момент российская сторона пока не подтвердила эту новость.

Вэй Дунсюй считает, что миф о "непобедимых западных танках" был уже давно развеян в ходе украинского конфликта.

Он заявил: "Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире.

Во время войны в Персидском заливе, в том числе во время вторжения США в Ирак, Challenger 2 действительно казался очень живучим. Однако картина танкового противостояния в рамках украинского конфликта выглядит совершенно иначе. Русские занимают мощные оборонительные позиции и имеют на вооружении боевые вертолеты, штурмовики, дроны-камикадзе и барражирующие авиационные боеприпасы, которые созданы специально для атаки уязвимых мест танков с хитрых углов.

Миф о том, что „западные танки непобедимы“, давно уже развенчан, — будто лопнул мыльный пузырь".

Защита Крымского моста

Керченский мост — жизненно важная транспортная артерия, соединяющая полуостров Крым и материковую Россию, — с момента начала вооруженных действий на Украине неоднократно подвергался ударам беспилотников ВСУ.

Как передают средства массовой информации, российские войска не просто разместили у моста вооружения и технику, как, например, ЗРК большой дальности С-400, но и сами потопили в окрестностях семь кораблей, чтобы усилить защиту объекта.

"Сейчас основным способом разрушения Крымского моста для Украины является использование беспилотных катеров-камикадзе. НАТО же предоставляет союзнице оборудование, технологии и поддержку Starlink, — отмечает Вэй Дунсюй. — Тем временем Россия направила на патрулирование зоны у моста множество боевых кораблей, а также установила по обе стороны от него заграждения, чтобы беспилотники-камикадзе не повредили опоры и конструкцию этого важного стратегического объекта. Одновременно с этим силы Москвы предотвращают возможные атаки в полупогружных водах, — к примеру, со стороны беспилотных катеров и подлодок".

Корректировки тактики российской армии

Вэй Дунсюй считает, что русские не только расширяют методы использования военной техники, но и корректируют собственную тактику: они ведут огонь из орудий большого радиуса действия для нанесения дальних артиллерийских ударов, пока основные войска находятся в оборонительной позиции. Тем самым они максимально истощают боевую мощь противника, причем мобильные подразделения России готовы контратаковать в любой момент.

Эксперт пояснил: "России в первую очередь необходимо закрепиться на текущих позициях и обеспечить прочность длинной линии обороны. В таком случае как только противник совершит прорыв в определенном месте, мобильные подразделения, уже развернутые в тылу, смогут быстро нанести ответный удар.

Кроме того, российской армии нужно совершать более дальние и точные атаки, чтобы парализовать противника и его боевые возможности. Например, русские могут задействовать гиперзвуковые ракеты „Кинжал“ и крылатые ракеты „Калибр“ для нападения на склады оружия и боеприпасов ВСУ, на площадки для производства беспилотников, военно-воздушные базы и так далее".

Автор: Военные новости Центрального народного радио (央广军事)