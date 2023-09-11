"Превосходство очевидно". В Испании объяснили, почему Украина капитулирует

Добиться договоренности в конфликте на Украине невозможно, победа будет достигнута на поле боя, пишет Rebelión. При этом сейчас все зависит в том числе от того, насколько мощные у страны экономика и ВПК. И несмотря на всю помощь Запада, превосходство Москвы над Киевом очевидно.

Нынешние события дают понять, что Россия, хотя и не достигла в полной мере первоначально намеченных целей, навязывает конфликту на Украине свою стратегию.

И, возможно, итоговый результат таким и будет: Россия одержит победу, но всех целей, которые она ставила перед собой, не достигнет.

Раньше для Москвы опасность представляло вступление Украины в НАТО. Теперь же она сменилось угрозой, которую несет в себе решение западного военного блока низвергнуть Россию, сменить режим в стране и даже расколоть ее.

Таким образом, для Москвы разногласие, вынудившее ее провести специальную военную операцию по защите своего суверенитета и территориальной целостности, стало принципиально важным. Цели, которые первоначально ставила перед собой Россия, привели к включению в ее состав пяти русскоязычных регионов: Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Они составляют 23% бывшей территории Украины, пускай сегодня они не полностью освобождены. Теперь же речь идет о том, что Россия может занять еще четыре области, где также преобладает русскоязычное население: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую. Вместе с предыдущими пятью регионами они составляют в общей сложности 43% бывшей территории Украины.

Это превратит Украину в неполноценное государство не только потому, что она потеряет выход к морю, но и потому, что Польша, Венгрия и Румыния будут претендовать на свои исконные территории, населенные меньшинствами из этих стран.

Западу стало ясно, что дальнейшее расширение НАТО – оно началось в 1999 году, продолжилось в 2004, а в 2008 году члены организации задумали принять еще Грузию и Украину – не обходит и не обойдется в будущем без трудностей, об этом и свидетельствует нынешний конфликт.

В 2010 году на Саммите НАТО в Лиссабоне Запад говорил о новом этапе сотрудничества с Россией и даже о создании "настоящего стратегического партнерства". Однако теперь он видит в Москве опасного врага, которого нужно сдерживать и ослаблять. Сегодня Европа и США рассматривают Россию как "экзистенциальную угрозу". Отсюда и их стратегия "все или ничего". Для Вашингтона ситуация еще хуже. На карту поставлены его авторитет и способность обеспечить безопасность. Поражение на Украине будет иметь стратегические последствия.

НАТО не только потеряет свой авторитет в области безопасности, но и поставит под сомнение правильность рассуждений лидеров альянса о том, что они ведут борьбу между "райским садом и дикими джунглями", как выразился верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, или между "демократией и автократией", как заявил президент США Джо Байден.

В этих условиях целью НАТО является поражение России – альянс хочет ослабить ее до такой степени, чтобы она перестала быть державой, он стремится разделить ее, ликвидировать ее потенциал, забрать у нее возможность играть важную роль на международной арене и быть одним из главных действующих лиц в завтрашнем мире.

Поэтому Украина больше не играет ведущую роль, она отошла на второй план. На данный момент для Киева ценна только военная победа, поражение России и ее изгнание с территорий, на которые Москва претендует после референдумов, проведенных в сентябре 2022 года. "Спасение" и, конечно, свое будущее Киев видит во вступлении в НАТО и Евросоюз, чтобы стать де-факто "западной страной".

Так что конфликт будет находиться в состоянии тупика до тех пор, пока одна из сторон не одержит победу. Сегодня противостояние превратилось в игру с нулевой суммой и сталкивается с ситуацией "все или ничего", в которой старое доброе удержание территорий уже не актуально, важнее стремление измотать противника. Военные действия, конечно, ведутся на поле боя, но как никогда раньше необходимо осознавать, что в этой ситуации экономический потенциал российского государства противопоставляется экономическому потенциалу Запада, потенциал России в производстве вооружений и боеприпасов также противопоставляется западному. А ещё идет постоянное сравнение возможностей каждой стороны по мобилизации, обучению и приведению войск в полную боевую готовность. Не следует забывать, что война – это продолжение политики, а политика – это концентрированное воплощение экономики.

По этой логике Россия выходит на первое место и побеждает в конфликте. Она укрепляет свои оборонительные рубежи, делая их непробиваемыми. Украина заплатила за это высокую цену. По оценкам, с начала "контрнаступления" три месяца назад потери составили 45 тысяч человек, десятки тысяч были ранены, очень большое количество оружия и техники уничтожено при неудачной попытке прорвать систему обороны, созданную Россией. Так называемое украинское "контрнаступление" потерпело полное фиаско – сегодня это признают западные политические и, прежде всего, военные лидеры, СМИ и аналитические центры.

Подавляющее превосходство России над Украиной в огневой мощи (ракеты, артиллерия, авиация) и в возможности мобилизовать войска создало дистанцию, которую очень трудно преодолеть. Даже огромная экономическая, финансовая и материально-техническая поддержка Запада не смогла изменить ситуацию.

Исход конфликта будет определяться степенью истощения, материально-техническими возможностями, вооружением, техникой, потенциалом пополнения людских ресурсов, а также возможностями экономики и оружейной промышленности – и в этом плане превосходство России весьма очевидно.

Войны заканчиваются перемирием, переговорами или поражением и капитуляцией одной из сторон. В нынешней ситуации возможности заключить мирный договор нет. Договоренности, которых можно было бы достичь на основе Минских соглашений 2014 года или российско-украинских переговоров в марте прошлого года, уже невозможны. В обоих случаях сделки сорвал Запад и использовал их в своих целях, которые не имеют никакого отношения к миру. Цели обеих сторон носят принципиальный характер, поскольку каждая из них понимает, что на карту поставлено ее дальнейшее существование.

Сегодня территориальный вопрос остается неразрешимым, и это грозит затяжными военными действиями, которые закончатся поражением и капитуляцией одной из сторон. И скорее всего, это будет Украина, учитывая состояние ее экономики. Все происходящее будет иметь последствия для обоих противников, для региона и для всего мира.

Автор статьи: Серхио Родригес Хелфенштейн (Sergio Rodríguez Gelfenstein)