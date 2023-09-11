Куда идет Сербия

Запад готовит прокси-войну против Белграда руками Приштины

Памятник русским добровольцам, освобождавшим Сербию от турецкого владычества. Город Алексинац. Фото Александра Бартоша

Вашингтон и Брюссель не снижают усилий по давлению на Белград, пытаясь заставить сербские власти признать независимость Косово и присоединиться к антироссийским санкциям. Похоже, им это во многом удается.

«Нас ждет трудное время, когда дело касается Косово и Метохии, но мы будем бороться», – объяснил президент Сербии Александар Вучич. Ранее он неоднократно заявлял, что будет отстаивать целостность Сербии, частью которой по Конституции является Косово. Но в позиции Вучича недавно прозвучали настораживающие, а в чем-то и вызывающие опасения нотки.

Новый импульс давлению Запада на Белград придал состоявшийся 21 августа Афинский саммит, посвященный «европейскому будущему Западных Балкан».

САММИТ НА «ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ ЕВРОПЫ»

Саммит продемонстрировал несколько тенденций в развитии взрывоопасного региона.

Во-первых, несмотря на ослабление Евросоюза в результате санкций против России и следования в фарватере авантюрной политики Вашингтона и НАТО на Украине, ЕС еще остается точкой притяжения для Западных Балкан.

Во-вторых, страны региона, включая Сербию, намерены добиваться активизации и ускорения процесса расширения Евросоюза, рассчитывая на место для себя.

В-третьих, два предыдущих фактора обусловили сервильную позицию участников саммита по отношению к США, НАТО и ЕС, в результате чего значительная часть итоговой декларации оказалась посвящена антироссийским заявлениям и ситуации на Украине.

Фактически были сделаны шаги по нагнетанию напряженности в Европе.

Обедню организаторам саммита несколько испортил Александар Вучич, по требованию которого из текста итоговой декларации исключили призыв к санкциям против России. Исключением также стала Босния и Герцеговина, где из-за твердой позиции Республики Сербской в поддержку России нет единой точки зрения по данной теме.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СУВЕРЕННОГО КУРСА ИЛИ СМЕНА ПОЗИЦИИ

В то же время некоторая двойственность позиции президента Сербии в отношении Евросоюза вызывает тревогу.

Александар Вучич, по словам американского телеведущего Такера Карлсона, заявил, что конфликт на Украине «сокрушил европейскую экономику». Так зачем же туда стремиться, если есть понимание, что Евросоюз на грани развала?

Александар Вучич позволил президенту Украины Владимиру Зеленскому уговорить себя встретиться с ним «с глазу на глаз». Согласившись на встречу с врагом России, Вучич дал врагам нашей страны в США и НАТО, в Евросоюзе и Киеве пищу для утверждений, что Сербия поддержала территориальную целостность Украины, включая притязания на Крым.

Вучич предупредил своего украинского собеседника, что Украина «лишится своих козырей», если признает Косово. В то же время ни для кого не секрет, что во властных структурах Киева крепнут настроения в поддержку независимости Косово. Предупреждением Киеву и объясняется нервная реакция президента Сербии на обнародованное накануне письмо 10 глав парламентских комитетов и более полусотни парламентариев европейских стран и США с призывом к властям Америки, Евросоюза и Великобритании отказаться от «белградоцентричной политики на Балканах» и поддержать «состоявшуюся демократию» в Приштине. Среди подписавших письмо значится глава комитета по внешней политике украинской Рады Александр Мережко, что позволяет расценить как готовность Киева признать независимость Косово.

Стоят ли одобрительное похлопывание по плечу от США и Евросоюза и весьма шаткая и двусмысленная поддержка по вопросу о Косово от Украины шагов сербского лидера в направлении к измене своему ближайшему союзнику – России?

При этом сербский президент назвал встречу с Зеленским «хорошей» и заявил о некоем «общем будущем» Белграда и Киева в ЕС. А также пообещал деятельное участие Сербии в «послевоенном восстановлении Украины». Отдает ли сербский президент себе отчет, о каком совместном будущем и с какой Украиной идет речь и является ли Владимир Зеленский достойным адресатом таких обещаний? Позволю себе предположить, что формат и содержание сотрудничества с новой Украиной определятся только после завершения специальной военной операции России на Украине.

Честно говоря, оторопь берет от такого резкого «перепрыгивания» президента дружественный страны на американо-натовский стул и согласия на диалог с откровенно русофобским режимом. И все это за обещание иллюзорной «морковки» от Евросоюза.

Неубедительно выглядит и рассчитанное на сербскую аудиторию заявление Вучича, что Сербия борется в Афинах за свое европейское будущее, но не отказывается и от национальных интересов. В целом по результатам деятельности Александара Вучича на саммите и его обещаний сербам счастливого будущего в Евросоюзе напрашиваются нехорошие исторические аналоги.

Понятно, что президенту Сербии приходится нелегко во вражеском, хотя и внешне якобы доброжелательном окружении. Но вся многовековая история Сербии свидетельствует: сербский народ не склонен к компромиссам с врагами и не готов делать это под явным или скрытым давлением.

Далеко от консенсуса по вопросу о вступлении в Евросоюз и сербское общественное мнение. По результатам недавнего социологического опроса, проведенного близкой к сербским властям белградской компанией «Фактор Плюс», против членства Сербии в Евросоюзе выступают 42% граждан страны. При этом многие сербы считают, что Сербия должна стать членом Евросоюза (39%), а многие не верят в то, что это действительно произойдет (30%).

Заметим, что социологам явно была поставлена задача все же изобразить надежду сербов на вступление их страны в Евросоюз. Поэтому респондентам был задан иезуитский вопрос: в какое время разумно ожидать, что Сербия станет полноправным членом ЕС?

Ответами на него власти могут манипулировать достаточно широко. Лишь 21% опрошенных четко ответили – «никогда», 25% – «через 10–15 лет», 24% – «через 15 и более лет», и 23% – «в период от 5 до 10 лет» (при этом 7% не определились).

КОСОВО КАК ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ НА БЕЛГРАД

Следует напомнить, что НАТО и ЕС продолжают провокационные действия против Белграда в вопросе о Косово. На этом фоне Сербии и ее народу угрожают рестриктивными мерами – от ужесточения визового режима до экономических ограничений. Стоят ли эти меры репутации предателей?

Наряду с постоянными антисербскими провокациями Приштины деятельность НАТО на территории Косово выступает дополнительным фактором эскалации военной напряженности между Белградом и Приштиной. Не тот ли самый Александар Вучич приводил в мае нынешнего года Сербскую армию в повышенную боеготовность и выдвигал воинские подразделения к границам самопровозглашенного Косово? Не пора ли Александару Вучичу определиться и перестать юлить?

Позиция натовцев и властей Приштины способствует возрастанию в Сербии настроений, направленных на ужесточение политики в поддержку суверенитета страны и в поддержку сербов в Косово. Простят ли сербы своему президенту проявляемую им двойственность и лицемерие?

Александар Вучич, видимо, не хочет помнить, что силы КФОР (международные силы под руководством НАТО) отходят от своего мандата, утвержденного в резолюции 1244 Совбеза ООН и выступают в поддержку Приштины вместо того, чтобы занимать равноудаленную позицию. Увеличение контингента KFOR в мае нынешнего года во время спровоцированного албанцами противоборства в сербских районах Косово и принятых Белградом военных мер означает не что иное, как усиление натовского присутствия в крае и военное давление на Сербию.

Поддастся ли Сербия этому давлению? Напомним, что Брюссельские соглашения 2013 года о создании в Косово сообщества сербских муниципалитетов повторяют судьбу лживых Минских договоренностей.

ЗАПАД ГОТОВИТ ПРОКСИ-ВОЙНУ ПРОТИВ СЕРБИИ

После развала Югославии и варварских бомбардировок Белграда США и НАТО в полном соответствии со стратегией гибридной войны приступили к подрывным действиям против Сербии – островка национального суверенитета и независимости, сохранившего преданность историческим русско-сербским связям.

Сегодня устойчивость отношений России и Сербии сохраняется благодаря искренним симпатиям двух народов, взаимной заинтересованности в развитии политического, экономического, культурного и военного сотрудничества. На раскол русско-сербской дружбы направляются главные усилия организаторов гибридной агрессии Запада против Сербии.

В этих целях наряду с экономическим давлением активно используются испытанные Вашингтоном и его подельниками из НАТО и Евросоюза инструменты гибридной войны. Продолжается информационно-психологическая война, создаются плацдармы прокси-войны и цветной революции.

На территории Сербии уже давно развернута и действует управляемая Западом гибридная информационно-психологическая сетевая структура, предназначенная для установления контроля над сознанием населения. Одна из главных ее целей – разрушить традиционные связи российского и сербского народов, похоронить воспоминания о совместной борьбе и совместных победах. Эта цель открыто провозглашается не только на Западе, о ней не стесняясь рассказывают и некоторые высокопоставленные сербские чиновники.

Если Евросоюз использует главным образом экономические рычаги влияния, то американцы разворачивают масштабную информационно-подрывную компанию в Сербии, которая до сих пор представляет собой независимый анклав среди глобальной информационной монополии Запада.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ

Правительственное агентство США по международному развитию (USAID), чья деятельность в РФ признана нежелательной, запускает в Сербии новый проект. Заявленной целью этой инициативы является «развитие у граждан Сербии навыков ориентации в сложном и многообразном медиапространстве» за счет обеспечения сербов «достоверной и объективной» информацией. USAID планирует привлекать сербские массмедиа, гражданских активистов, бизнесменов и ученых. Цель проекта – снижение симпатии сербского народа к России, подготовка почвы для цветной революции, направленной на свержение законного руководства страны и перевод Сербии под управление Вашингтона и Брюсселя.

В этом контексте хочется привлечь внимание к мнению Евгения Баранова, руководителя Русского дома в Белграде, высказанное им в интервью политологу Марии Савельевой. Евгений Александрович обратил внимание на антироссийскую пропаганду западных СМИ, адресованную сербам. Здесь ситуация сложная, потому что более 60–70% СМИ принадлежит американцам и их союзникам. Влияние есть, но оно сконцентрировано на довольно узком круге людей.

Антироссийские выпады, не подкрепленные ничем, просто идеологические плевки в сторону России, имеют место. Но все это на таком низком профессиональном уровне, что даже люди, относящиеся к России сдержанно, не могут не замечать откровенного пропагандистского подтекста в такого рода вещах.

Хамское давление Запада настолько очевидно и откровенно, что молодые люди, которые все воспринимают острее, начинают ему решительно противиться. Происходит заметный процесс политизации молодежи и студентов. Появляются студенческие патриотические организации, действующие под лозунгами «К черту НАТО», «Сербия вместе с Россией», «Косово – это Сербия». И даже под откровенно эпатажным лозунгом «Аляска – Россия, Крым – Россия, все Россия, кроме Косово, Косово – Сербия». Популярны футболки с портретами Путина.

Сербские студенты – неизменные участники традиционного шествия Бессмертный полк. Они возлагают венки к памятникам воинам Красной армии, русским добровольцам – участникам сербско-турецкой войны. Популярностью пользуются благотворительные концерты русских знаменитостей – например Кубанского казачьего хора.

ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ

Сербия все дальше идет по пути уступок политическому, экономическому, информационно-психологическому и военному давлению Запада, что требует от России решительных мер противодействия такой тенденции.

При этом система российского гуманитарного сотрудничества с Сербией как рычаг воздействия на общественное мнение пока оставляет желать лучшего. Эта система, по мнению Евгения Баранова: «...как была, так и осталась чудовищно неповоротливой, бюрократической. Эффективность всей системы нашего внешнего гуманитарного сотрудничества очень неповоротлива и совершенно не соответствует времени, в котором мы живем. В первую очередь по скоростям. По скорости принятия решений, по скорости распространения информации, по скорости изменения ситуации». По этой линии необходимы радикальные и быстрые изменения.

Россотрудничество в Белграде наряду с другими вопросами занимается квотами на бесплатное обучение в России. Сегодня сложность заключается в том, что в связи с санкциями против России со стороны ЕС появились огромные транспортные трудности. Средняя цена на билет из Белграда в Москву начинается от 1200 евро, что для обычной сербской семьи неподъемная сумма. При этом крупнейшие европейские университеты находятся в зоне прямой доступности.

По-видимому, есть необходимость предоставить Россотрудничеству дополнительное финансирование для поддержки проезда в Россию студентов, желающих у нас учиться.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов;Анатолий Григорьевич Летяго – доктор технических наук, профессор Академии военных наук.