Чем Россия ответит на новую ядерную угрозу США.

НАТО наращивает ядерный потенциал в Европе на случай войны с Россией

МИД России назвал возможное размещение ядерного оружия США в Британии эскалационным шагом, который носит откровенно антироссийский характер. О том, что Вашингтон возвращает свои термоядерные бомбы на территорию Туманного Альбиона, стало известно из планов военно-воздушных сил США, которые займутся обслуживанием ядерного оружия на базе Лейкенхит. Чем и как может ответить Россия на эти планы?

В России назвали эскалационным шагом сообщения о возможном возвращении американского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территорию Великобритании. Как заявила "Коммерсанту" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия Вашингтона ведут ровно в противоположном направлении от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы, где оно развернуто в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.

По ее словам, дестабилизирующая практика ядерных миссий "носит откровенно антироссийский характер, так как предусматривает совместное планирование и регулярную тренировочную отработку оперативного нанесения членами враждебного нам Североатлантического блока ядерных ударов по целям в России с территории неядерных европейских стран". Захарова подчеркнула, что НАТО проигнорировало настоятельные призывы к устранению совместных ядерных миссий, которые генерируют стратегические риски, подрывают региональную безопасность и стабильность.

Как пояснил газете сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович, Великобритания является "легитимной" страной – обладательницей ядерного оружия согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Поэтому "критика в части размещения ЯО на территории неядерных держав и обучение их вооруженных сил его боевому применению тут не работает".

По данным британской прессы, военно-воздушные силы США запросили у Конгресса выделение 50 млн долларов на возведение дополнительного жилья для 144 американских военнослужащих, которых планируется отправить на базу Лейкенхит в британском графстве Суффолк в 100 километрах от Лондона. Их главной задачей должно стать обеспечение хранения и обслуживания ядерного оружия.

Как пишет газета The Guardian, на базе Лейкенхит размещены американские истребители F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способные нести ядерные боезаряды. Предполагается, что в ближайшее время количество вторых машин будет существенно увеличено. Сейчас там расквартированы около четырех тысяч американских военных и полторы тысячи гражданских специалистов.

Американское тактическое ядерное оружие (150 термоядерных бомб B61) находилось на базах Великобритании с 1954 по 2008 год, после чего оно было вывезено на фоне значительного уменьшения международной напряженности. Однако спецхранилища для бомб были законсервированы, а не демонтированы.

Другим свидетельством того, что ядерное оружие США вернется в Великобританию, стало то, что Пентагон впервые за многие годы "незаметно внес" хранилища ядерного оружия в Великобритании в список объектов, подлежащих модернизации (эта информация была оперативно удалена из официальных бумаг ведомства).

Сейчас единственным компонентом ядерных сил Великобритании являются четыре атомные стратегические подводные лодки, оснащенные американскими межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II. Одна из этих подлодок всегда находится на боевом патрулировании. Правительство планировало к середине 2020-х годов сократить количество боеголовок с 225 единиц до 180, но принятая в 2021 году новая доктрина подняла этот потолок до 260 боезарядов.

По оценкам Федерации американских ученых (ФАС), США имеют 100 гравитационных термоядерных бомб B61, развернутых в Европе (Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах) и Турции (Россия критикует эту практику за то, что участие военнослужащих этих неядерных государств в связанных с применением ядерного оружия тренировочных миссиях под эгидой США противоречит ДНЯО). Еще 100 таких же бомб – единственного тактического оружия в их арсенале – находится на хранении в США. Если американское ядерное оружие будет отправлено обратно в Лейкенхит, оно почти наверняка будет модернизированной версией – B61-12.

"Отказ США от многолетней политики вывода ТЯО с территории европейских членов НАТО был ожидаемым шагом в нынешней ситуации эскалации международной напряженности", – отмечает Александр Чеков, научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО.

Эксперт пояснил, что британские баллистические ядерные ракеты на подводных лодках в первую очередь предназначены для атак на стратегические объекты, то есть гарантируют возможность взаимного уничтожения. "Если мы говорим о бомбах свободного падения B61, возможность размещения которых на территории Британии рассматривается сегодня, то они предназначены для использования на театре военных действий. В текущих военно-политических реалиях страны НАТО очевидно считают, что им необходимо укрепить свой ядерный потенциал в Европе на случай вооруженного столкновения с Россией", – говорит Чеков.

На то, что ТЯО не используется для нанесения первого удара, указывает и Алексей Леонков, редактор журнала "Арсенал Отечества". "Британия получает не просто бомбы B61-12, в нагрузку стране дают еще истребители F-35A Lightning II вопреки ставке Лондона на многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon. Но американцы настояли на своем, они четко сказали, что в будущем тактическое ядерное оружие будут носить только F-35", – указал эксперт.

По его словам, даже с учетом возвращения американского ядерного оружия в Британию "угрозы остаются на прежнем уровне". "Мы находимся на грани того, что региональный конфликт может перейти в континентальный и дальше достигнуть мирового масштаба, но пока этого не происходит благодаря тому, что Россия проводит грамотную внешнюю политику и не допускает скатывания обстановки в критическую ситуацию", – уверен Леонков. Чеков согласен, что

"стратегическое соотношение ядерных сил в Европе не меняется, но усиливаются определенные предпосылки для ухудшения ситуации в будущем".

По мнению эксперта, возвращение ТЯО в Великобританию может стать прелюдией к появлению в Европе американских ударных гиперзвуковых систем средней и малой дальности, разработка которых ведется США в настоящее время.

"Я бы более опасался, что в течение последующих 5-10 лет в Европе могут быть развернуты американские ударные системы средней дальности. США вышли из соответствующего договора и сейчас разрабатывают эти системы. Гиперзвуковые ракеты малой и средней дальности на территории Европы будут являться стратегическими вооружениями, потому что могут быть использованы для нанесения ударов по важнейшим российским инфраструктурным объектам, обеспечивающим функционирование государства", – указал Чеков.

По мнению собеседника, кроме Белоруссии, ни одна страна в Европе не согласится принять российское тактическое ядерное оружие в ответ. "Других возможностей ответить симметрично у нашего государства на данном этапе нет. Но на сегодняшний день у России в сегменте ТЯО есть существенное превосходство в отношении стран НАТО, поэтому я не вижу необходимости дополнительно наращивать его", – добавил эксперт.

Леонков считает, что Россия трезво оценивает потенциальные угрозы, поэтому и поставила на боевое дежурство стратегические комплексы "Сармат". "В отличие от Запада, наш ядерный арсенал практически обновлен на 100%. Новые виды ядерного вооружения намного эффективнее того, что есть у наших недружественных бывших партнеров", – считает собеседник.

Кроме того, решение России разместить в Белоруссии склады с тактическим ядерным оружием "сдержало горячий пыл Польши и Прибалтики попробовать откусить от этой территории кусочек. "Они поняли, что на любую агрессию последует "ответка" по странам-агрессорам", – уверен Леонков.

В качестве асимметричного ответа России на появление ядерного оружия США в Великобритании станет разворачивание систем с технологией управляемого гиперзвука. По его словам, эта технология пока не далась американцам даже в первоначальном виде, а Россия получила ее еще в 80-е годы.

"Американская аналогичная программа рассчитана до 2042 года, но стоит очень дорого. Я уж не говорю о состоянии новых ядерных боеголовок, последние из которых были сделаны в 1991 году. Сроки создания этих боеголовок постоянно сдвигались и сейчас вообще говорится о ближайшем обновлении в 2035 году. А Россия уже сделала свой проект, осталось запустить серийное производство стратегического ядерного оружия. Это и будет нашим ответом", – подытожил Леонков.

Андрей Резчиков