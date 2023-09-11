Военный эксперт объяснил решение США о поставке снарядов с ураном Украине

Эксперт Дандыкин связал решение США о поставке снарядов с ураном Украине с неудачами ВСУ

Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин заявил в четверг, 7 сентября, что решение США о поставках боеприпасов с обедненным ураном Украине связано с неудачами ВСУ в ходе контрнаступления.

«Что касается ущерба для техники, я бы посомневался, потому что есть противодействие. А вот если мы подбиваем такую машину и в ней находится, допустим, 40 снарядов, то будет происходить заражение местности, и это игра в долгосрочную перспективу», — рассказал он в беседе с RT.

Дандыкин напомнил, что бомбы с обедненным ураном применялись в Югославии и Ираке, после чего был зафиксирован всплеск онкологических заболеваний и смертей.

Также он подчеркнул, что вред от радиоактивного заражения местности очень большой.

Накануне Пентагон заявил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Киеву на $175 млн, который включает в себя снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams, сообщает телеканал «360».

Как при этом заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, новый пакет военной помощи Украине от США не может оказать принципиального влияния на ход российской спецоперации.

Между тем Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН на 12 сентября по вопросу поставок иностранного вооружения Украине. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, такие поставки негативно влияют на разрешение украинского конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.