Пекин увеличивает экспорт оружия в страны Африки

Способен ли Китай потеснить Россию на этом рынке

Китай расширяет свой экспорт вооружения и военной техники (ВВТ) в Африку, пользуясь благоприятной ситуацией, поскольку Россия сосредоточена на проведении специальной военной операции на Украине, а препятствия Конгресса в Вашингтоне ограничивают экспорт американского оружия в некоторые страны Черного континента.

«Китай становится предпочтительным поставщиком вторичного оружия (из наличия в своих ВС) для многих стран Африки. Китайцы усердно работали над созданием глобального рынка для своего оружия, предлагая клиентам по всему миру конкурентоспособные цены, техническое обслуживание, широкий потенциал модернизации систем вооружения и относительно эффективное оружие», – считает Николас Херас, заместитель директора отдела безопасности человека в Институте стратегии и политики Newlines (аналитический центр в Вашингтоне, основан в 2019 году).

Военное присутствие Китая в Африке расширяется. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) обучает все больше африканцев приемам современного боя, делится с ними данными разведки деятельности террористов. Также продолжает действовать китайская база в Джибути.

Между тем в странах НАТО (в том числе и в Турции) считают подобные шаги КНР угрозой своим национальным интересам.

Да и интересы России, крупнейшего поставщика оружия и военных инструкторов в Африку, могут пострадать.

По мнению Джона Калабрезе, главы департамента в Американском университете в Вашингтоне, расширение военного присутствия Китая на Черном континенте – закономерное событие на фоне инициативы «Пояс и путь», которая охватила весь мир. В этом плане смысл создания военной базы в Джибути и активизация участия Китая в миротворческих миссиях ООН очевидны.

ПРОНИКНОВЕНИЕ В СЕВЕРНУЮ АФРИКУ

Среди стран Северной Африки наиболее привлекательным импортером вооружений считается Алжир.

Обратил свое внимание на алжирский рынок и Китай. Он поставил Алжиру три фрегата проекта С-28А, а также не менее 120 различных артсистем (самоходные артиллерийские установки (САУ) PLZ-45, буксируемые орудия Туре 88, реактивные системы залпового огня (РСЗО) SR-5, минометы SM-4 и W-86), до сотни противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) HJ-12, не менее 10 боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СН-3 и СН-4.

В настоящее время, по информации ресурса Tactical Report, представители Алжира и Китая ведут переговоры о приобретении оперативно-тактических ракетных комплексов(ОТРК)/РСЗО SY400 производства китайской корпорации CPMIEC (China National Precision Machinery Import and Export Corporation).

Кроме того, судя по сделанным в мае 2023 года спутниковым фотоснимкам, командование ВВС Алжира получило первую партию разведывательно-ударных беспилотников «Вин Лун-2» китайского производства, приемочные испытания которых были проведены на авиабазе «Айн-Уссера» на севере страны.

В последнее десятилетие Китай активно выходит на рынок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большого радиуса действия. К концу 1990-х годов китайские инженеры успешно скопировали советско-российский ЗРК С-300 ПМУ-1 с зенитными ракетами 48Н6.

Речь, впрочем, скорее идет об «обратной разработке»: ряд критических элементов ЗРК, в частности, систему наведения и радиолокационную станцию (РЛС) управления огнем китайцы воспроизвели самостоятельно, опираясь в том числе на западные технологии (по слухам, КНР смогла заполучить образец зенитной управляемой ракеты (ЗУР) комплекса Patriot).

За последние 20 лет новый китайский ЗРК HQ-9 уже успел пройти несколько стадий модернизации с опорой на опыт изучения более современных ЗРК С-300 ПМУ-2 и позже С-400. Хотя мало что известно о реальных боевых возможностях этих ЗРК, рекламные проспекты позиционируют их как «более дешевую версию» С-400 с «аналогичными возможностями».

С 2010-х годов HQ-9 были поставлены Пакистану и Марокко. Впрочем, в этих случаях сделка скорее всего имела больше политический, нежели коммерческий характер.

Как сообщает военно-технический ресурс Navyrecognition.com, на страницах соцсетей появились новые фотографии, где демонстрируется начало ходовых испытаний строящегося в Китае по контракту с командованием ВМС Алжира модифицированного корвета класса «Тип-056».

Алжир подтвердил решение о закупке у китайской корпорации «Норинко» наземной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) «Лэдун-3000» (LD3000).

Скорострельность зенитной пушки «1130» указанной системы составляет 10 тыс. выстрелов в минуту, она сбивает цели на высоте до 5000 м. РЛС способна обнаруживать и осуществлять одновременный захват до 40 целей.

Алжир планирует разместить систему на важных военных объектах, в том числе на нефтяных месторождениях.

Кроме того, Алжир проявил интерес к приобретению китайского зенитного ракетного комплекса «Хунци-17АЕ».

Марокко, традиционный соперник Алжира в регионе, ведет переговоры с Китаем о поставке ударных БПЛА «Вин Лун-2» для замены в перспективе состоящих на вооружении национальных ВВС «Вин Лун-1», переданных из наличия Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает аналитический портал Defensa.com, в 2020 году ОАЭ безвозмездно передали Марокко четыре БПЛА «Вин Лун-1», которые позволили сформировать ядро первой эскадрильи ударных беспилотников в составе ВВС Марокко.

Эти дроны, в частности, активно применялись для нанесения авиаударов по формированиям национально-освободительного движения «Фронт ПОЛИСАРИО», борющегося за независимость Западной Сахары.

Как предполагают эксперты, несмотря на то, что ВС Марокко подписали контракт на поставку 36 турецких разведывательно-ударных БПЛА Bayraktar TB2 и уже получили около 25 аппаратов, они намерены сохранить диверсификацию поставщиков вооружения и военной техники для ВС страны.

ПРИСУТСТВИЕ В АФРИКЕ ЮЖНЕЕ САХАРЫ

По информации ряда СМИ, правительство Демократической Республики Конго (ДРК) приобрело девять разведывательно-ударных БПЛА CH-4 китайского производства для борьбы с формированиями повстанческой группировки «Движение 23 марта» (M23).

По данным ресурса Military Africa, закупка беспилотников для противодействия повстанцам M23 была санкционирована правительством ДРК в феврале 2023 года.

Решение о закупке аппаратов китайского производства продиктовано их доступностью и менее жесткими условиями покупки по сравнению с другими вариантами. Предполагается, что CH-4 будут размещены на авиабазе «Кавуму» в пределах досягаемости зоны конфликта. Первая партия из трех беспилотников была доставлена в мае, еще шесть ожидаются в конце этого года.

Повстанцы M23 действуют в восточном регионе Демократиской Республики Конго с 2012 года. Приобретение дронов CH-4 для Вооруженных сил ДРК соответствует тенденции, отслеживаемой в других африканских странах, (включая Нигерию, Марокко, Египет, Алжир и Эфиопию), которые решили импортировать китайские беспилотники для повышения оборонительного потенциала при минимальных затратах.

В частности, Нигерия стала одной из первых африканских стран, закупивших китайские беспилотники CH-3 для операций по борьбе с повстанцами.

Разработанный компанией CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) беспилотный аппарат CH-4 может быть сконфигурирован для выполнения задач разведки и нанесения ударов.

По информации китайских разработчиков, максимальная длина CH-4 – 8,5 м, размах крыла – 18 м, максимальная взлетная масса – 1400 кг, масса полезной нагрузки – 345 кг. Аппарат оснащен турбовинтовым двигателем и трехлопастным толкающим винтом, крейсерская скорость – до 160–200 км/ч, максимальная скорость – 260 км/ч, высота полета – до 7620 м.

Дальность применения аппарата в зоне прямой радиовидимости – до 250 км, однако при оснащении системами спутниковой связи она возрастает до 2000 км. Продолжительность полета беспилотника в разведывательной конфигурации – до 23 часов, в ударной (с четырьмя ракетами) – до 10 часов.

В качестве вооружения могут использоваться противотанковые ракеты AR-1 с полуактивной лазерной головкой самонаведения (ГСН) и 50-кг высокоточные управляемые авиабомбы (УАБ) Fei Teng-9 (FT-9) китайского производства, а также неуправляемые боеприпасы.

В свою очередь, Экваториальная Гвинея проявила интерес к строительству нового фрегата в Китае. Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге в ходе недавнего официального визита в Китай дважды посетил китайскую корпорацию CSSC (China State Shipbuilding Corporation) для обсуждения вопроса закупки новых кораблей.

Тем временем Судан запросил у Китая поставку большого количества истребителей Цзянь-10CE. В результате соглашения Судан станет первым государством на Африканском континенте, которое будет эксплуатировать китайские истребители.

ВОЗМОЖНЫЙ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

В новых геоэкономических и геополитических условиях руководство Китайской Народной Республики рассматривает военное сотрудничество с зарубежными странами в качестве инструмента проецирования своих разрастающихся интересов.

Расширению военно-технических связей КНР со странами Африки способствует экспорт вооружений. Исследователи африканского рынка вооружений особо отмечают, что КНР осуществляет продажу продукции военного назначения в страны, сотрудничество с которыми в данной области не рекомендовано американским Госдепартаментом и может повлечь наложение односторонних санкций со стороны США.

Китай – первый экономический партнер Африки и намерен и далее закрепляться на континенте в военном отношении. Об этом говорит и уже упомянутая военная база («пункт материально-технического обеспечения») в Джибути на Африканском Роге, открытая в 2017 году, и планы открытия других подобных баз на континенте.

Что касается российских интересов, то уже десяток африканских стран работают с российской частной военной компанией (ЧВК), известной как группа «Вагнер».

Представляется, что столкновения интересов российских и китайских организаций в данном направлении не будет.

В то же время введенные против России санкции могут поколебать ее статус крупнейшего поставщика ВВТ в Африку, а Китай может воспользоваться этой ситуацией для наращивания присутствия на африканском континенте.

Ограничительные меры, введенные против России после начала специальной военной операции на Украине, уже нанесли ущерб цепочкам поставок во многих отраслях.

По некоторым оценкам, около 50% всего африканского импорта оружия приходится на Россию. Китай пока занимает скромную долю – только 13% африканского рынка оружия. Китай выступает предпочтительным экспортером для таких стран, как Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Сейшельские острова, Танзания и Замбия, которые с 2000 по 2018 год получили более 90% своих поставок оружия из Китая.

Основными африканскими импортерами российского вооружения являются Алжир, Египет, Судан и Ангола.

Впрочем, Пекин уже сотрудничает с некоторыми крупными российским клиентами, такими как Нигерия и Эфиопия, и поставляет им бронетехнику и ракетные установки.

Эксперты предполагают, что по мере снижения присутствия России на африканском рынке Китай может подняться в рейтинге экспортеров оружия в Африку.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.