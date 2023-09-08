Як-130 долетел до Ирана

Начало поставок современной авиатехники открывает новый этап сотрудничества Москвы и Тегерана

Военно-воздушные силы Исламской Республики Иран (ВВС ИРИ) получили первую пару учебно-боевых самолетов (УБС) Як-130. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на появившиеся 2 сентября в социальных сетях фотографии и видео УБС этого типа в иранской раскраске с бортовыми номерами 7–9700 и 7–9701. Позднее представители ВВС ИРИ подтвердили местному информагентству «Тасним», что несколько самолетов Як-130 действительно прибыли на авиабазу имени шахида Бабаи в Исфахане и будут использоваться для подготовки иранских летчиков.

Военные сообщили, что самолеты поставлены по контракту с Россией. При этом российская сторона, включая государственного посредника по экспорту вооружений – «Росооборонэкспорт», не стала комментировать сообщения из Ирана.

Новая экспортная поставка подтвердила популярность Як-130. К настоящему времени, по открытым данным, выпущено более 180 экземпляров таких УБС. Иран стал восьмым эксплуатантом самолетов Як-130 после России, Алжира, Бангладеш, Белоруссии, Вьетнама, Мьянмы и Лаоса. Напомним, что двухдвигательный самолет был разработан совместно ОКБ им. Яковлева и итальянской компанией Alenia Aermacchi (сейчас Leonardo) и впервые поднялся в воздух в 1996 году.

Як-130 имеет современную авионику, включая индикатор на фоне лобового стекла (ИЛС) и жидкокристаллические многофункциональные индикаторы (МФИ) в кабине летчиков, а также нашлемную систему целеуказания. Важнейшей особенностью УБС выступает электродистанционная система управления (ЭДСУ), способная имитировать характеристики устойчивости и управляемости самолетов разных типов и классов, на которых проводится обучение летчиков.

Кроме подготовки летчиков Як-130 может также использоваться как легкий штурмовик. По данным производителя – Объединенной авиастроительной корпорации, – при максимальной взлетной массе в 10 т он может нести на девяти наружных узлах подвески 3 т боевой нагрузки. Она включает авиационные бомбы, управляемые ракеты «воздух–воздух» и «воздух–земля», контейнеры с авиационным пушками, пусковыми установками неуправляемых ракет, разведывательной аппаратурой и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На самолет также можно установить радар, лазерный дальномер или оптико-локационную станцию. Два двигателя АИ-222–25 с тягой 2500 кг каждый позволяют самолету разгоняться до скорости 0,93М и летать на дальность до 1600 км на высотах до 12,5 км.

С учетом штурмовых возможностей Як-130 его поставка Тегерану стала первым случаем импорта боевых самолетов с 2020 года, когда закончилось действие 14-летнего эмбарго ООН на поставку вооружений в Иран. Впрочем, иранские военные заявили, что российские самолеты пока будут использоваться для подготовки пилотов, которые собираются летать на истребителях нового поколения.

Ранее для подготовки пилотов ВВС ИРИ использовали только три десятка турбовинтовых самолетов Pilatus PC-7. В марте этого года Министерство обороны Ирана сообщило о начале серийного производства учебно-тренировочного самолета Yasin местной разработки. Он легче Як-130 (6,6 т взлетного веса) и обладает более скромными летными характеристиками. Пока непонятно, сколько этих самолетов может выпускать местная промышленность.

Заявление иранских военных намекает, что ВВС ИРИ готовятся к поставкам новых истребителей. В январе этого года «Тасним» сообщало со ссылкой на местного парламентария о планирующейся поставке 24 российских истребителей Су-35. По информации американского издания Aviation Week, Тегерану должны были передать самолеты, от которых под нажимом США отказался Египет. Ожидалось, что Су-35 прибудут в Иран в марте, но подтверждений их поставок пока не появлялось.

Интересно, что Иран заинтересован в получении именно одноместных Су-35. Год назад командующий ВВС ИРИ Хамид Вахеди отверг возможность приобретения российского экспортного бестселлера – схожих по боевым характеристикам, но двухместных истребителей Су-30.

Очевидно, что ВВС ИРИ нуждаются в обновлении сильно устаревшего парка тактической авиации. Сейчас они используют американские истребители F-14 и F-5, МиГ-29, полученные еще из СССР, и китайские лицензионные клоны МиГ-21 – Chengdu J-7. Несмотря на прекращение оружейного эмбарго, источников приобретения новых самолетов у Ирана не так много, так как против страны продолжают действовать санкции США и ЕС.

Если поставка Су-35 все же состоится, Иран станет третьим эксплуатантом этих истребителей после России и Китая. Она же будет свидетельствовать о значительном прорыве в военно-техническом сотрудничестве Москвы и Тегерана, которое и без того сильно активизировалось в последние год-полтора.

Иран демонстрирует возросшие возможности своей оборонной промышленности: за годы действия санкций и эмбарго она освоила выпуск широкой гаммы вооружений. На прошедшем в августе форуме «Армия-2023» на стенде Ирана можно было увидеть различные модели беспилотников, баллистические и крылатые ракеты различного назначения, бомбы, радары и системы РЭБ. По сообщениям СМИ, беспилотники и боеприпасы Тегеран уже поставляет Москве. Логично, что в ответ он рассчитывает получить доступ к самым современным российским оружейным технологиям.

Максим Пядушкин

Максим Александрович Пядушкин – журналист.