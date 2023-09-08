Газпром будет партнером в проекте создания морских судов под брендом Aurus

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - "Газпром" будет партнером "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) в проекте по созданию морских судов под брендом Aurus.

Ранее в дополнение к автомобильному направлению был представлен вертолет в стилистике Aurus и бизнес-самолет на базе Superjet 100 под брендом Aurus. На проходящей в настоящее время в Москве выставке "Станция Манеж" представлен мотоцикл Aurus.

Совет директоров "Газпрома" во вторник принял решение о последующем одобрении сделки с Минпромторгом и ОСК, в совершении которой имеется заинтересованность, сообщил эмитент.

Речь идет о соглашении о намерениях по взаимодействию и сотрудничеству в целях реализации проекта "Аурус-Марин" от 31 мая 2023 года между "Газпромом", министерством и судостроительным холдингом.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации проекта до конца 2023 года планируется выполнить комплекс проектных и экспериментальных работ для выполнения "аванпроекта" судна премиум-класса длиной 20-40 метров, сформировать концепцию и бизнес-план, определить подход к выбору поставщиков и источников финансирования проекта.

Создание эскизно-технического проекта планируется реализовать не позднее конца 2024 года.

Третий этап, включающий выполнение работ по проектированию, сертификации, подготовке производства, производству прототипов и выпуску конструкторской документации, поставку опытных образцов, организацию серийного производства и продаж судна планируется осуществить не позднее конца 2027 года.