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Интерфакс-АВН

Газпром будет партнером в проекте создания морских судов под брендом Aurus

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Логотип «Газпром»
Логотип «Газпром».
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - "Газпром" будет партнером "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) в проекте по созданию морских судов под брендом Aurus.

Ранее в дополнение к автомобильному направлению был представлен вертолет в стилистике Aurus и бизнес-самолет на базе Superjet 100 под брендом Aurus. На проходящей в настоящее время в Москве выставке "Станция Манеж" представлен мотоцикл Aurus.

Совет директоров "Газпрома" во вторник принял решение о последующем одобрении сделки с Минпромторгом и ОСК, в совершении которой имеется заинтересованность, сообщил эмитент.

Речь идет о соглашении о намерениях по взаимодействию и сотрудничеству в целях реализации проекта "Аурус-Марин" от 31 мая 2023 года между "Газпромом", министерством и судостроительным холдингом.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации проекта до конца 2023 года планируется выполнить комплекс проектных и экспериментальных работ для выполнения "аванпроекта" судна премиум-класса длиной 20-40 метров, сформировать концепцию и бизнес-план, определить подход к выбору поставщиков и источников финансирования проекта.

Создание эскизно-технического проекта планируется реализовать не позднее конца 2024 года.

Третий этап, включающий выполнение работ по проектированию, сертификации, подготовке производства, производству прототипов и выпуску конструкторской документации, поставку опытных образцов, организацию серийного производства и продаж судна планируется осуществить не позднее конца 2027 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
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