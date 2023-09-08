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ТАСС

Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Илон Маск, если он действительно ограничивал Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, - последний здравомыслящий человек в Северной Америке. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как утверждает телеканал CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексоном, предприниматель отключал Украине доступ к Starlink, потому что опасался начала ядерной войны.

"Если то, что Айзексон написал в своей книге, правда, то, похоже, Маск - последний вменяемый человек в Северной Америке. Или, как минимум, в гендерно-нейтральной Америке он последний, у кого есть "шары", - написал Медведев в соцсети X (ранее Twitter). Запись оставлена на английском языке. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Илон Маск
Медведев Дмитрий
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Ядерный щит
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