Reuters: Индия хочет, чтобы итоговое заявление G20 включало позиции РФ и КНР по Украине

При этом, по сведениям агентства, участие России в саммите не позволяет этого сделать

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Индия, принимающая на текущей неделе саммит Группы двадцати (G20), предлагает, чтобы итоговая декларация участников встречи включала позиции России и Китая по конфликту на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на индийских чиновников.

По его данным, западные страны хотят, чтобы итоговый документ содержал решительное осуждение действий Москвы на Украине, однако участие РФ в саммите не позволяет этого сделать. Чтобы облегчить согласование заявления, Индия предлагает включить в него пункт с осуждением специальной военной операции РФ на Украине и одновременно отразить позиции Москвы и Пекина, в том числе по поводу того, что международный форум - это не место для геополитических споров, пишет Reuters.

"При условии, что все согласятся на [такую] структуру документа, будет консенсус. Мы стремимся к тому, чтобы все, включая Россию, страны Группы семи и Китай, были довольны тем, что в документе отражены их точки зрения", - заявил один из собеседников Reuters. По его словам, шерпы участников саммита с начала недели обсуждают черновые варианты готовящейся декларации.

Второй источник агентства указал, что запасным вариантом будет документ с более общими формулировками, касающимися конфликта.

В ноябре прошлого года ожесточенные споры между участниками саммита G20 на Бали вызвал пункт, касающийся осуждения военных действий на Украине. По окончании саммита президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что этот вопрос стал самым обсуждаемым и наиболее сложным, однако документ все же удалось согласовать. В истории саммитов G20 еще не было случаев, когда итоговая декларация не была принята. Опрошенные Reuters эксперты считают, что такой прецедент стал бы серьезным ударом по престижу форума.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.