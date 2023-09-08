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Интерфакс-АВН

Посол КНДР в РФ выразил уверенность в укреплении отношений Пхеньяна и Москвы

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Флаги России и КНДР
Флаги России и КНДР.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Отношения Пхеньяна и Москвы будут и далее укрепляться и развиваться в соответствии с общими интересами двух стран, заявил в четверг посол КНДР в РФ Син Хон Чхол.

"Мы уверены, что отношения между КНДР и РФ, которые являются дружественным соседями и имеют глубокую историю и традицию дружбы и сотрудничества, будут дальше укрепляться и развиваться в соответствии требованиями новой эпохи и общими желаниями и интересами народов двух наших стран", - сказал он, выступая на приеме по случаю празднования 75-й годовщины со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики, которая отмечается 9 сентября.

По его словам, "позиция Трудовой партии Кореи (ТПК) и правительства нашей Республики о дальнейшем развитии традиционных корейско-российских отношений дружбы на более высоком уровне путем последовательного выполнения достигнутых в ходе встречи высших руководителей КНДР и России договоренностей неизменна".

Посол КНДР также подчеркнул, что Пхеньян продолжит "твердо отстаивать мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе".

В свою очередь замглавы МИД РФ Михаил Богданов в своей речи подчеркнул, что между Москвой и Пхеньяном "был заложен надежный фундамент", и российская сторона уверена в том, что "этот фундамент достаточно прочен для того, чтобы вместе противостоять современным вызовам, обеспечит развитие многопланового практического взаимодействия и выведет его на качественно новый уровень, отвечающий потенциалам двух стран".

"Постепенное преодоление последствий пандемии открывает хорошие возможности для активизации двусторонних связей на многих направлениях, в том числе, в практических областях", - сказал замминистра.

"Сегодня по прошествии 75 лет наше общее стремление к взаимовыгодному сотрудничеству остаётся неизменным. Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын уделяют большое личное внимание укреплению наших двусторонних связей", - подчеркнул Богданов.

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КНДР
Россия
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
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