Евросоюз пообещал Украине помощи в два раза больше по сравнению с США

IfW: Евросоюз пообещал Украине помощи вдвое больше, чем США

Евросоюз (ЕС) удвоил объемы финансовой помощи Киеву, до €156 млрд, и впервые обогнал по этому показателю США с начала конфликта на Украине. Об этом 7 сентября говорят результаты исследования, опубликованные Институтом мировой экономики в Киле (IfW).

«Общий объем обязательств европейских доноров (в ЕС и за его пределами) (по состоянию на конец июля 2023 года. — Ред.) составляет €156 млрд по сравнению с менее чем €70 млрд от США», — говорится в исследовании на сайте института.

Таким образом, впервые с начала украинского конфликта Европа «явно обогнала США» по объему помощи, которая была обещана Киеву. При этом общая сумма европейских обязательств теперь выросла вдвое, заметили исследователи.

Данная цифра включает в себя новые многолетние обязательства отдельных европейских стран. В частности, речь идет о четырехлетнем пакете военной поддержки от Германии на сумму €10,5 млрд, а также о программе поддержки Норвегии, в рамках которой Осло планирует выделить Киеву €6,6 млрд в течение следующих пяти лет.

Накануне Пентагон сообщил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Киеву на $175 млн, который включает в себя снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams.

Как при этом заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, новый пакет военной помощи Украине от США не может оказать принципиального влияния на ход российской спецоперации.

Между тем Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН на 12 сентября по вопросу поставок иностранного вооружения Украине. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, такие поставки негативно влияют на разрешение украинского конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.