Пентагон заявил об отмене испытаний демонстратора гиперзвуковых технологий

Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий, сообщило в четверг, 7 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

«Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменен», — сказано в сообщении Пентагона.

Речь идет о гиперзвуковом оружии дальнего радиуса действия. Конкретная причина отмены запуска не называется. При этом ведомство отметило, что удалось собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения.

Отмена испытания ставит под угрозу график реализации программы и план Вооруженных сил США объявить гиперзвуковое оружие боеспособным к 30 сентября, добавило агентство.

До этого, 19 августа, Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытание гиперзвуковой ракеты ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в Калифорнии. При этом не уточнялось, было ли испытание успешным. Данное испытание ARRW стало первым после неудачного испытания другого прототипа ракеты, которое состоялось в марте.

ВВС США провели 13 марта испытательный пуск прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW (AGM-183A ARRW) класса «воздух — земля». Проведенное испытание представляло собой второй запуск боевого прототипа ARRW и было сосредоточено на всесторонних характеристиках оружия.