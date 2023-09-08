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Украина решила вернуть сотни тысяч уклонистов. Но есть проблема

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Начало очередного этапа подготовки подразделений ВСУ во Львовской области
Начало очередного этапа подготовки подразделений ВСУ во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Украинские власти решили принудительно вернуть на родину сотни тысяч мужчин призывного возраста, покинувших страну во время конфликта. Однако вероятность реализации этого беспрецедентного в истории плана близка нулю, пишет "Страна".

Вероятность воплощения в жизнь угроз властей массово экстрадировать военнообязанных украинцев, выехавших за границу, близка к нулю. Об этом "Стране" заявили источники в правоохранительных органах, которые занимаются вопросами экстрадиции.

По их словам, экстрадиция – это очень трудоемкая процедура. Причем стартует она с судебных процессов на Украине. Украинский суд должен принять решение о заочном аресте человека, после чего это решение должно вступить в силу - то есть устоять в апелляции, если таковая будет. И только после этого можно подавать запрос об экстрадиции.

Кроме того, запрос об экстрадиции нельзя посылать "на деревню дедушке". Для начала нужно установить место нахождения подозреваемого и послать запрос именно в эту страну. Человеческих и организационных ресурсов на то, чтобы путем оперативных мероприятий установить местонахождение десятков и сотен тысяч уклонистов, на Украине не существует.

Правда, можно пойти другим путем: объявить уклонистов в международный розыск по линии Интерпола и, как только их где-либо задержат, послать запрос об экстрадиции.

Однако реакция Интерпола на ситуацию, когда начнут поступать десятки тысяч обращений на розыск, может быть крайне негативной – вплоть до блокирования рассмотрения вообще любых заявок на розыск от Украины.

Стоит напомнить, что Интерпол в свое время отказался объявлять в международный розыск Михаила Толстых (Гиви) и Арсения Павлова (Мотороллу), посчитав их дела политическими. Что уж говорить о реакции на запросы Украины об уклонистах.

Сам по себе такой "спам" с объявлением в розыск десятков и сотен тысяч людей будет беспрецедентным в истории, вызовет международный резонанс и наверняка возмущение правозащитных организаций.

Наконец, если даже место жительства отдельно взятого уклониста будет установлено, украинские суды его заочно арестуют и будет направлен запрос на экстрадицию в конкретную страну, то это еще не гарантирует его выдачу.

Во-первых, экстрадиция в Европе - это очень длительный процесс. Например, вопрос об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США рассматривается в Австрии уже почти 10 лет. Во-вторых, не факт, что суд удовлетворит запрос на экстрадицию. Можно привести пример известного олигарха Константина Жеваго, которого задержали во Франции, но суд затем отказал в экстрадиции, мотивировав это продолжением конфликта на Украине, что не позволяет гарантировать безопасность экстрадируемого.

Подобные решения принимались и в других странах ЕС. В случае с уклонистами вопрос безопасности будет стоять еще более остро, так как сторона защиты наверняка постарается доказать, что их собираются отправить не в тюрьму, а сразу на фронт. Не говоря уже о том, что доказать "липовость" справки о непригодности к военной службе без прохождения человеком повторной комиссии практически невозможно. Следовательно, если и будут уголовные дела, то весьма вероятно, что европейское правосудие их сочтет шитыми белыми нитками.

Поэтому, как считают источники "Страны", экстрадиция уклонистов – задача почти невыполнимая. Исключение составляют те страны, где в силу тесных связей с Украиной власти могут принять политическое решение пренебречь процедурами и экстрадировать уклонистов по ускоренной процедуре. Правда, таких стран немного. Первая, которая приходит на ум, Молдавия. Возможно (но далеко не факт), еще страны Балтии.

В остальных европейских странах, не говоря уже о государствах незападного мира, массовая экстрадиция практически нереальна. Разве что допустимы единичные показательные случаи, на которые хватит ресурсов у украинской правоохранительной системы.

Другой вопрос, что это не отменяет вероятность попыток украинских властей договориться со странами ЕС, Канадой, США и Великобританией о том, чтобы как-то усложнить там жизнь украинским мужчинам призывного возраста. Например, Киев может попытаться убедить своих союзников отказывать в предоставлении военнообязанным права на жительство (временное убежище) или не продлевать уже существующее. Но, естественно, нет никаких гарантий того, что такие попытки будут успешными.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Австрия
Великобритания
Канада
Молдавия
США
Украина
Франция
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