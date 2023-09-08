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РИА Новости

СМИ: разведка США недооценила Россию перед украинским "контрнаступом"

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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Economist: американская разведка недооценила мощность обороны России в зоне СВО

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Аналитик Разведуправления минобороны США (DIA) Трент Мол признал, что Вашингтон недооценил силы РФ в преддверии украинского контрнаступления, сообщает журнал Economist.

"Он (Мол) признает, что американские и украинские должностные лица не смогли оценить глубину обороны России и как сложно Украине будет "пробить" ее бронетехникой", - говорится в сообщении издания. При этом аналитик считает, что большая часть укреплений российских сил все еще не тронуты.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.

Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.

Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

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