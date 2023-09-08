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Военное обозрение

Премьер Армении призвал международное сообщество не допустить нового взрыва в регионе

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Источник изображения: topwar.ru

Одним из напряжённых мест на постсоветском пространстве со времён распада СССР продолжает оставаться Южный Кавказ и, в частности, ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

Напомним, что в 2020 году здесь прошел второй крупномасштабный конфликт между Азербайджаном и Арменией, который окончился переходом под азербайджанский контроль значительных территорий. С тех времён было немало попыток нормализовать отношения между сторонами при посредничестве ряда стран и в первую очередь России.

Время от времени обстановка в регионе накаляется. И вот снова, если верить армянскому премьер-министру Николу Пашиняну, ситуация близка к критической. По словам премьера, азербайджанская сторона сосредоточила войска на границе с Арменией и вдоль разделительной линии с Нагорным Карабахом.

Глава армянского правительства отметил, что за прошедшую неделю военно-политическая ситуация в регионе существенно ухудшилась из-за действий Азербайджана. Пашинян призвал международное сообщество, включая Совбез ООН, принять серьезные меры для недопущения нового кровопролития в регионе.

Армения готова и хочет подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном

- сказал премьер-министр Армении.

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Армения
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