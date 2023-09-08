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Интерфакс-АВН

Предприятие "Роскосмоса" создаст более 130 спутников связи для группировки "Сфера"

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Проект «Сфера»
Проект «Сфера».
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Информационные спутниковые системы им. Решетнева (входит в "Роскосмос") заключили госконтракт на создание более 130 спутников "Марафон", входящих в федеральный проект "Сфера", сообщили в "Роскосмосе".

"Компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева заключила государственный контракт с госкорпорацией "Роскосмос" на изготовление более 130 космических аппаратов для глобальной низкоорбитальной многоспутниковой системы передачи данных "Марафон IoT", входящей в федеральный проект "Сфера"", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, специалисты предприятия разработают и изготовят пять опытных космических аппаратов "Марафон", затем создадут 132 спутника.

"По более раннему государственному контракту с "Роскосмосом" предприятие до конца 2023 года произведет и подготовит к запуску экспериментальный космический аппарат "Марафон"", - сообщили в "Роскосмосе".

Спутник оснастят полезной нагрузкой для обеспечения передачи коротких сообщений, результаты его работы используют при создании опытных и серийных космических аппаратов.

19 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили, что орбитальную группировку "Марафон" планируют задействовать в интересах авиации и для сервисов мобильного интернета. Орбитальная группировка "Марафон IoT" будет состоять из 264 спутников и обеспечит охват всего земного шара. Планируется серийное производство аппаратов - один спутник в два дня.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью.

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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