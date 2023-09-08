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Военное обозрение

Польша планирует запустить на территории страны производство противотанковых комплексов FGM-148 Javelin

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Источник изображения: topwar.ru

Польша намерена наладить выпуск на своей территории противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, на сегодняшний день подписан соответствующий меморандум. Об этом сообщает польская пресса со ссылкой на Министерство обороны республики.

Польская группа вооружений (PGZ - Polska Grupa Zbrojeniowa) подписала меморандум о намерениях с консорциумом Javelin Joint Venture, куда входят американские компании Raytheon и Lockheed Martin. Документ предусматривает развертывание на территории Польши производства ПТРК Javelin. Подписание прошло в рамках проходящей в Польше оборонной выставки MSPO.

Вместе с PGZ мы изучаем ряд возможностей использования навыков и опыта польской промышленности для совместного производства

- заявил президент Javelin Joint Venture Энди Амаро.

На данный момент никаких конкретных шагов еще не предпринято, PGZ также проводит оценку имеющихся производственных мощностей, где планируется развернуть сборку американских противотанковых комплексов. Предполагается, что в Польше будут производиться некоторые элементы ПТРК, а также будет запущен процесс финальной сборки. Выход на полноценное производство комплексов FGM-148 Javelin ожидается в течение нескольких лет.

Основным подрядчиком выступит оборонное предприятие PGZ Mesko, ряд других польских компаний будет выступать в роли субподрядчиков.

Как заявляется, выпущенные в Польше ПТРК FGM-148 Javelin будут поставляться как на экспорт, так и в польскую армию, которая еще в 2020 году закупила 60 пусковых установок, а также 180 управляемых ракет.

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Страны
Польша
США
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
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