Группа Leonardo предложила ВВС Словакии УТС M-345

ЦАМТО, 7 сентября. Итальянская группа Leonardo в рамках проводимого ВВС Словакии тендера, предусматривающего закупку новых реактивных УТС, предложила самолет M-345.

Как сообщает Shephard Media, группа Leonardo продемонстрировала новый УТС в ходе международного авиасалона SIAF в Слиаче в конце августа этого года (27-28 августа). Новые учебные самолеты необходимы ВВС Словакии в рамках перехода на недавно заказанные американские истребители F-16C/D Block.70 "Вайпер".

В рамках компенсационной программы Leonardo предлагает организацию производства и дальнейшего технического обслуживания и ремонта с использованием потенциала таких словацких компаний, как LOTN, Virtual Reality Media (VRM) и Slavia Production Systems.

LOTN является поставщиком услуг по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники, включая вертолеты UH-60 "Блэк Хок" и истребители F-16. VRM разрабатывает системы обучения и моделирования. Slavia Production Systems специализируется на промышленных процессах и управлении.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Военно-воздушные силы Словакии в 2019 году приступили к разработке требований к новому современному учебно-тренировочному самолету в преддверии поставки 14 истребителей F-16 Блок.70. Поскольку имеющиеся в боевом составе ВВС Словакии L-39CM/ZAM были приняты на вооружение в 1970-е гг., они малоэффективны для подготовки пилотов последней версии F-16 Блок.70.

В соответствии с соглашением с американской стороной, подготовка 22 пилотов F-16 ВВС Словакии должна была начаться на базе Национальной гвардии ВВС США в Тусоне (шт.Аризона) в 2022 году. Они будут отбираться в основном из числа пилотов L-39CM/L-39ZAM, являющихся инструкторами на авиабазе "Слиач".

Командующий ВВС Словакии бригадный генерал Любомир Свобода 2 августа 2019 года заявил, что L-39 могут эксплуатироваться не более шести лет, поэтому командование приступило к подготовке требований в УТС нового поколения, а также оценке бюджета проекта.

ВВС Словакии предполагают приобрести до 8 новых УТС. В начале августа 2019 года на базе "Слиач" состоялся Словацкий международный авиационный фестиваль, где несколько европейских производителей представили свои решения. Официально Министерство обороны Словакии объявило тендер (выпустило запрос об информации) в октябре 2020 года. Как было позднее уточнено, в конкурсе примут участие дозвуковые реактивные УТС M-345 и M-346 (Leonardo), "Хок" (BAE Systems) и L-39NG (Aero Vodochody).

Aero Vodochody продемонстрировала L-39CW, являющийся испытательной платформой для L-39NG. Группа Leonardo представила M-345, а компания Grob – G-120TP, который может применяться перед переходом к L-39NG, а затем к F-16.

В ноябре 2021 года южнокорейская компания Korea Aviation Industries (KAI) также заявила о намерении принять участи в конкурсном процессе. В частности, ВВС Словакии было предложено 10 учебно-тренировочных / боевых самолетов FA-50 вместе с пакетом соответствующих услуг на сумму около 500 млн. долл. По сообщению Агентства программ оборонных закупок Республики Кореи (DAPA), одновременно Korea Aviation Industries подписала меморандум о взаимопонимании со словацкой авиаремонтной компанией LOTN, предусматривающий реализацию компенсационного пакета словацкой промышленностью в случае приобретения южнокорейского реактивного УТС.

На данный момент в строю ВВС Словакии имеется всего пять L-39 (2 L-39ZAM и 3 L-39CM). УТС эксплуатируются в составе 2-й эскадрильи тактического авиакрыла имени генерал-майора Отто Смика Слиача. 1-я эскадрилья до недавнего времени эксплуатировала 13 МиГ-29, однако все они были переданы ВС Украины.