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ТАСС

Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой "Центр"

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Командующий группировкой "Центр" в зоне СВО Андрей Мордвичев
Командующий группировкой "Центр" в зоне СВО Андрей Мордвичев.
Источник изображения: Пресс-служба главы Чеченской Республики/ ТАСС

Звание генерал-лейтенанта также присвоили начальнику Главного автобронетанкового управления министерства обороны Александру Шестакову

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой войск "Центр" в зоне спецоперации Андрею Мордвичеву. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания генерал-полковника: <...> Мордвичеву Андрею Николаевичу", - говорится в тексте указа.

Также документом звание генерал-полковника присваивается командующему 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Геннадию Анашкину, звание генерал-лейтенанта - начальнику Главного автобронетанкового управления министерства обороны Александру Шестакову 

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