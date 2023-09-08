Франция поставит Украине большую партию разведывательных беспилотников самолётного типа

Французский БПЛА Dt46 Источник изображения: topwar.ru

Франция поможет Украине с разведывательными беспилотниками, поставку дронов осуществит компания Delair. Как заявили во французском Минобороны, Киев получит большую партию БПЛА.

Париж поставит Киеву разведывательные беспилотники для Сил обороны Украины и госпогранслужбы. Как отмечается, представители украинского военного ведомства сами выбрали модели для поставок, которые уже начались. При этом французы не раскрывают, какие именно беспилотники получит украинская армия, только называют их количество - более 150 единиц.

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, Киеву не придется тратиться на закупку этих беспилотников, все расходы на себя берет французское военное ведомство. Сумма контакта не разглашается.

Более 150 беспилотников отобраны Украиной, поставки финансируются Францией и уже осуществляются

- заявил французский министр.

Отмечается, что выбранные Украиной беспилотники могут использоваться в любое время суток, при любой погоде, они способны вести "качественную разведку" в течение длительного времени. Хотя выбранная Киевом модель не раскрывается, французская компания выпускает три модели дронов самолетного типа: Dt46, Dt26 Line и UX11. Одна из них и пойдет на вооружение ВСУ.

Наши дроны рассчитаны на постоянное использование в любое время года, надежны и легко ремонтируются и оснащены качественными датчиками

- добавили в компании.