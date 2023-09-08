Франция поставит Украине большую партию разведывательных беспилотников самолётного типа

Французский БПЛА Dt46
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Франция поможет Украине с разведывательными беспилотниками, поставку дронов осуществит компания Delair. Как заявили во французском Минобороны, Киев получит большую партию БПЛА.
Париж поставит Киеву разведывательные беспилотники для Сил обороны Украины и госпогранслужбы. Как отмечается, представители украинского военного ведомства сами выбрали модели для поставок, которые уже начались. При этом французы не раскрывают, какие именно беспилотники получит украинская армия, только называют их количество - более 150 единиц.
По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, Киеву не придется тратиться на закупку этих беспилотников, все расходы на себя берет французское военное ведомство. Сумма контакта не разглашается.
- заявил французский министр.
Отмечается, что выбранные Украиной беспилотники могут использоваться в любое время суток, при любой погоде, они способны вести "качественную разведку" в течение длительного времени. Хотя выбранная Киевом модель не раскрывается, французская компания выпускает три модели дронов самолетного типа: Dt46, Dt26 Line и UX11. Одна из них и пойдет на вооружение ВСУ.
- добавили в компании.