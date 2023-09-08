НАТО готовит восточный фланг к столкновению с Россией. Есть проблемы

На прошлой неделе бойцы многонациональной боевой группы НАТО отрабатывали в Словакии свои навыки. О роли таких групп рассказал Pravda военный аналитик Ян Кофронь. Он отметил существующие проблемы и то, как альянс намерен их решать.

К чему готовится многонациональная боевая группа Североатлантического альянса в Словакии? На прошлой неделе бойцы отрабатывали в Леште свои навыки. В группе служит около тысячи ста солдат из пяти государств: Чехии, Германии, Словении, США и, разумеется, Словакии. Подобные соединения существуют и в трех прибалтийских государствах, в Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии. Чешский военный аналитик Ян Кофронь объяснил в беседе с корреспондентом "Правды", в чем роль подобных боевых групп.

Pravda: Чехия — ведущая страна в многонациональной боевой группе Североатлантического альянса в Словакии. Насколько участие в этом формировании важно для армии Чешской Республики, помогает ли оно?

Ян Кофронь: Сначала я отмечу, что мы реализуем именно то, чем должен заниматься Североатлантический альянс. Россия начала вооруженный конфликт, и Словакия вместе с другими странами выразила вполне объяснимые опасения насчет своего будущего. Поэтому Североатлантический альянс, будучи военной организацией, решил расширить присутствие в своих восточных регионах. Разумеется, благодаря участию в этой группе солдаты приобретают новый опыт, получают возможность учиться бок о бок с коллегами из других государств и видят, как работает система. Но я не могу сказать, что отправка в Словакию для чехов нечто уникальное или исключительное. Пожалуй, принципиально это никак не повлияет на боеспособность чешской и словацкой армии.

— Вы сказали, что из-за действий России на Украине, которые начались еще в 2014 году и продолжились масштабной спецоперацией, Альянс принял решение о необходимости укрепить оборону восточного крыла. Но соединения, о которых мы с вами говорим, невелики. Они как максимум насчитывают тысячу солдат, да и вопрос об их техническом оснащении пока не решен. Возможно, в будущем придется еще больше расширить присутствие Североатлантического альянса в Прибалтике, Центральной и Восточной Европе?

— Я бы хотел отметить, что мы можем говорить о двух группах государств, где размещаются развернутые силы Североатлантического альянса. К первой группе можно отнести страны Прибалтики, которые были очень слабы и уязвимы перед Россией. Особое положение — у Польши, поскольку ее армия намного сильнее. Ко второй группе я бы отнес такие государства, как Румыния и Словакия. Они подвергаются тому же риску, но в меньшей степени. Присутствие солдат Североатлантического альянса в этих государствах — сигнал о том, что нападение на одного из членов НАТО воспримет как удар по всем. Пусть в этом нет стопроцентной уверенности, но вероятность очень велика. Таким образом, мы говорим о символическом значении. Эти соединения первыми ответили бы на нападение от имени Североатлантического альянса. Но, как я уже сказал, в таких странах, как Латвия и Эстония, их роль несколько иная.

— Там реальна угроза конфликта с Россией, о чем вы сказали ранее, не так ли?

— На эту тему можно спорить и предполагать, насколько велика вероятность, что там может разгореться конфликт. Я не говорю про настоящий момент, но, может, лет через пять я вполне допускаю такое развитие событий. И тогда численность солдат и их оснащение, о чем вы спрашивали, сыграли бы значительную роль. Сколько солдат в Словакии будет у Североатлантического альянса: восемьсот, тысяча или полторы тысячи — возможно, не столь важно, с моей точки зрения. Но когда речь идет о Прибалтике, то альянсу действительно стоит задуматься, не увеличить ли численность своих бойцов в этом регионе. По моему мнению, их должно быть в два или три раза больше, чем сейчас. Я только отмечу, что сейчас в Эстонии находятся около 2 200 солдат Североатлантического альянса, в Латвии — 4000, а в Литве — 3700. Думаю, стоит обсудить возможность увеличить их численность приблизительно до десяти тысяч. Поговорить стоит и не только о том, сколько там солдат, но и о том, на каких принципах они там пребывают.

— Получается, они там навсегда?

— Сейчас в этих соединениях проводится ротация. Пока члены Североатлантического альянса не решили, оставлять ли их в Прибалтике навсегда, как это было во время холодной войны, например, в Западной Германии. С моей точки зрения, это серьезный вопрос и вполне обоснованный. Что касается Словакии и Румынии, то там, как мне кажется, ситуация несколько другая.

— Давайте вернемся к теме военного оснащения и боеспособности соединений на восточном крыле. Например, сейчас обсуждается возможность расширить присутствие Североатлантического альянса в черноморском регионе, а точнее в Болгарии и Румынии, и для этого придется задействовать флот. А что еще нужно альянсу на восточном крыле?

— Давайте говорить о ситуации, учитывая, что вероятность вооруженного конфликта не так уж мала. И в случае вооруженного конфликта силы Североатлантического альянса в Прибалтике помогли бы местным государствам, дав им то, чего им не хватает. У них нет авиации, а противовоздушная оборона слишком дорогая. Кроме того, у них ограниченное количество бронированной техники. Прибалтийские государства не располагают танками, хотя не исключено, что они их закупят в ближайшее время. Как бы там ни было, потребуется противовоздушная оборона дальнего действия и механизированные бригады. Также важна авиация, хотя ее роль весьма специфическая. Что касается черноморского региона, то вскоре, вероятно, Североатлантический альянс укрепит там свои силы. Правда, на мой взгляд, не стоит считать этот регион в рамках Североатлантического альянса особенно болезненной точкой. Скорее проблема в том, сколько не самые богатые государства, такие как Болгария и Румыния, захотят в будущем инвестировать в свои военно-морские силы. По-видимому, они это сделают, хотя расходы будут большими.

— На чем они должны сосредоточиться?

— Давайте ради интереса посмотрим на Россию. В специальной военной операции на Украине Россия не сумела в полной мере воспользоваться своим явным военно-морским преимуществом. На протяжении двадцати лет Москва вкладывалась во флот. Если бы часть этих денег русские потратили на что-то другое, то, возможно, теперь добились бы большего. Украинцы уничтожают их корабли даже с помощью морских дронов. (Это фейк. Украинцы проводят атаки морскими дронами, но их результаты таковы, что уничтоженными оказываются эти самые дроны. – Прим. ред.) Отсюда вопрос, насколько Болгарии и Румынии стоит вкладываться во флот. Но им как минимум следует укрепить противокорабельную оборону или авиацию. Потому что, конечно, обстановка в черноморском регионе сейчас намного взрывоопаснее, чем была. Например, лет десять назад.

— Когда я спрашивал, о чем Североатлантический альянс должен позаботиться на восточном крыле, я имел в виду и Словакию. Наше правительство хочет закупить разные типы систем противовоздушной обороны.

— Вообще можно сказать, что вооруженный конфликт на Украине показал, насколько важны системы противовоздушной обороны. Они значимы не только потому, что охраняют стратегически важные места, такие как столица государства или атомная электростанция. Системы противовоздушной обороны также важны для защиты передвигающихся соединений. В определенной ситуации Словакия может внести свой вклад в защиту сил Североатлантического альянса. И чешская армия, и армии стран Запада испытывают проблемы с системами противовоздушной обороны. На Украине мы видим, как по соединениям на поле боя бьют вертолеты, самолеты и дроны (последние, пожалуй, чаще всего). Мы должны учитывать все эти силы противника. Таким образом, противовоздушная оборона защитит не только важнейшие места государства, но и поможет солдатам выжить на поле боя.

— Вы говорили о том, что именно в Прибалтике велика угроза вооруженного конфликта с Россией. По-видимому, для Словакии этот риск меньше, и мы будем рассуждать гипотетически. Если бы России удалось завоевать Украину, чего, к сожалению, нельзя полностью исключить, то ситуация, по всей видимости, изменилась бы. Тогда какую роль играла бы многонациональная боевая группа Североатлантического альянса в случае нападения на Словакию?

— Вы правильно подметили, что рассуждаем мы гипотетически. Что касается обороны, то мы говорим о вещах крайне маловероятных, и если бы опасения стали реальностью, то над Словакией нависла бы большая угроза. Если бы Россия или кто-то другой напал на Словакию, то, на мой взгляд, силы Североатлантического альянса на вашей территории сыграли бы ту роль, о которой я говорил в самом начале. Нападение на одного из членов НАТО было бы воспринято как удар по всем. Таким образом, государства, включая Чехию, чьи солдаты сейчас находится на словацкой территории, уже не смогут отмахнуться и сказать, что события их не касаются. Можно предположить, что государства НАТО, скорее всего, немедленно ответили бы, применив военную силу.

Автор: Андрей Матишак (Andrej Matišák)