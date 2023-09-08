В Мордовии начали производство беспилотников

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Расширение производства беспилотных летательных аппаратов на территории Мордовии 6 сентября обсудили в Доме Республики. Глава Мордовии Артём Здунов встретился с руководством ООО "АО Беспилотные технологии" - соглашение о сотрудничестве с предприятием было подписано в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023".

Соучредитель "АО Беспилотные технологии", уроженец Мордовии, Иван Утенков рассказал о реализации проекта по производству БПЛА с локализацией на территории республики.

В рамках соглашения о взаимодействии уже организована сборка первых беспилотников: закуплены необходимое технологическое оборудование и комплектующие для сборки, набран штат сотрудников. Инвестпроект в Мордовии позволит компании расширить свое производство и модельный ряд БПЛА.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Правительства РМ Батыр Эмеев и министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.