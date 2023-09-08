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ЦАМТО

Mercedes-Benz поставила ВС Украины более 100 грузовиков Zetros

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Mercedes-Benz Zetros_2733A
Mercedes-Benz Zetros 2733A (c) www.trucks.mercedes-benz.ru.

ЦАМТО, 7 сентября. Компания Mercedes-Benz Special Trucks 5 сентября объявила, что поставила Минобороны Украины более 100 грузовых машин высокой проходимости Zetros для выполнения задач снабжения и логистической поддержки в рамках инициативы, финансируемой правительством Германии.

Поставка грузовиков Zetros включала передачу автомашин нескольких типов, которые должны расширить возможности Вооруженных сил Украины по снабжению подразделений в условиях конфликта. Личный состав ВС Украины еще до поставки Zetros прошел курс обучения и освоил новую технику.

В компании также заявили, что МВД Украины уже в течение нескольких месяцев использует Zetros из предыдущих поставок для выполнения широкого спектра задач по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, оказанию помощи населению в труднодоступных районах, расчистки дорог и разбора завалов.

Разрешенная полная масса автомобиля варьируется от 16,5 до 40 т. Грузовики оснащены шестицилиндровым дизельным двигателем OM 460 мощностью от 265 до 350 кВт (от 360 до 476 л.с.). Специальная конструкция капота упрощает доступ к двигателю для проведения ремонтных работ.

Для обеспечения мобильности в условиях бездорожья в конструкции Zetros предусмотрены: постоянный полный привод (опция, входящая в комплектацию большинства автомобилей, поставленных на Украину), 16-ступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка, механические блокировки дифференциалов на переднем и заднем мостах, усиленные колесные планетарные редукторы с блокировкой дифференциалов, сверхпрочная основная рама, расположение кабины позади переднего моста для более комфортной езды по бездорожью, система регулирования давления в шинах.

В мае 2012 года 110 автомашин Zetros GTF закупили ВС Германии для обеспечения потребностей в защищенной машине логистической поддержки, способной перевозить полезную нагрузку массой до 5 т.

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Страны
Германия
Украина
Компании
Daimler AG
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