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Военное обозрение

Япония может стать пятой страной, успешно посадившей свой исследовательский модуль на Луну

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Источник изображения: topwar.ru

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), после неудачного пуска новой ракеты H-3 в марте, решило использовать испытанный временем носитель для сегодняшней отправки на орбиту американского спутника XRISM и своего лунного модуля SLIM.

Как пишет газета Asahi Shimbun, ракета-носитель H-2A №47 (номер пуска) стартовала с космодрома Танегасима в 8:42 утра по местному времени. Позже поступило подтверждение, что полезная нагрузка была успешно доставлена на орбиту.

В материале говорится, что через четырнадцать минут после запуска на орбиту был выведен американский спутник XRISM, а 33 минуты спустя - модуль Smart Lander для исследования Луны.

Что характерно, данная миссия должна была состояться еще 26 августа. Однако ее несколько раз переносили из-за неудовлетворительных погодных условий.

Стоит отметить, что в случае удачного прилунения SLIM, которое должно состояться через 4-6 месяцев после запуска, Япония станет пятой после СССР, США, КНР и Индии страной, сумевшей посадить исследовательский аппарат на поверхность естественного спутника.

В статье говорится, что в ходе разработки лунного модуля, компания Mitsubishi Heavy Industries уделяла особое внимание точности посадки. Так, по заявлению разработчиков, погрешность в ходе прилунения должна составлять не более 100 метров от заданной точки.

Главной целью запуска вышеупомянутого аппарата является изучение поверхности Луны. При этом в материале Asahi Shimbun говорится, что в случае успеха миссии, данные, полученные при запуске и посадке японского модуля, будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1.

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