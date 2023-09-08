"Такого не ожидали". Новая тактика ВС России застала ВСУ врасплох

Forbes: новая оборонительная тактика ВС РФ с минными полями сорвала планы ВСУ

Новая оборонительная доктрина ВС России сорвала планы ВСУ, пишет Forbes. Российские военные вчетверо увеличили глубину своих минный полей, к чему украинское командование оказалось не готово. Именно это стало причиной неудач контрнаступления ВСУ, отмечается в статье.

Когда в начале июня на юге Украины началось долгожданное контрнаступление ВСУ, российское командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, которая не замедлила сказаться на операциях украинцев самым решительным образом.

Русские вчетверо увеличили глубину своих минных полей — с 120 метров до 500, также нарастив при этом их плотность.

Поэтому когда ВСУ атаковали по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях, они оказались на минных полях невиданной глубины — этого никак не ожидало командование и с этим не могла справиться стандартная техника разминирования. Так, линейный заряд установки разминирования УР-77 обычно очищает безопасную полосу длиной лишь порядка 100 метров.

Это расхождение между новой минной доктриной России и старой украинской тактикой разминирования отчасти объясняет, почему контрнаступление продвигается гораздо медленнее, а успехи приносит гораздо более скромные, чем рассчитывали некоторые наблюдатели.

За три месяца тяжелых боев украинские бригады продвинулись всего лишь примерно на 15 километров всем трем основным направлениям под Запорожьем и Донецком, а совсем недавно заняли Работино (Врио главы Запорожья Евгений Балицкий заявил, что российские военные вышли из села Работино, заняв близлежащие высоты. По его словам, оно превратилось в "голую плоскость" и фактически перестало существовать, оставаясь лишь на картах — прим.ред.) Еще в 80 километрах к югу находится Мелитополь.

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Аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс исследовали нововведения русских при постановке минных полей в последнем исследовании для Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне. Российское командование скорректировало оборонительную доктрину вскоре после того, как украинские войска атаковали Новодаровку и Ровнополь в Запорожье близ границы с Донецкой областью.

Украинцы в конце концов заняли оба населенных пункта, хотя и ценой больших потерь. Сегодня близлежащую территорию удерживают армейские бригады и территориальная оборона, одновременно поддерживая западный фланг наступательных операций морской пехоты ВСУ вдоль долины реки Мокрые Ялы — которая считается воротами в занятый русскими Мариуполь.

Главный урок, который русские вынесли из боев за Новодаровку и Ровнополь, заключался в том, что достаточное количество мин может замедлить любое украинское наступление и помешает попыткам разминирования. “Поэтому задача стояла так: увеличить глубину минных полей до 500 метров — это исключает возможность стремительного прорыва”, — пишут Уотлинг и Рейнольдс.

Результаты не заставили себя ждать. Когда 8 июня украинская армия атаковала южнее Малой Токмачки в 65 километрах к западу от Ровнополя, объединенные силы 47-й и 33-й бригад попали на минное поле, которое не смогли прорвать в ходе маневра.

Застряв под обстрелом противника, украинцы бросили два десятка своих лучших машин, в том числе танки “Леопард” 2A6 немецкого производства, машины разминирования “Леопард” 2R из Финляндии и боевые машины M-2 из США. Прошло несколько недель, прежде чем украинцы смогли разминировать минное поле и забрать брошенные машины.

Продвигаясь на юг в сторону Работина на втором месяце контрнаступления 47-я бригада и вспомогательные подразделения серьезно замедлили темпы наступления. У них не было иного выбора. “По полям тянутся противотанковые рвы и минные заграждения, — пояснил украинский военный Александр Солонько. — Пехоту ждет все что угодно — от обычных противотанковых и противопехотных мин до более передовых”.

“Все это приходится учитывать, чтобы идти вперед”, — заключил он.

Минные поля по внешнему периметру российской обороны оказались не только глубже, но и плотнее. “Среди других распространенных нововведений следует упомянуть установку двух противотанковых мин за раз (одна поверх другой), чтобы компенсировать сниженную плотность и гарантированно обездвиживать даже специальную технику, оснащенную бульдозерными отвалами”, — написали Уотлинг и Рейнольдс.

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Автор статьи: Дэвид Экс (David Axe)