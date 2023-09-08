Войти
РИА Новости

В МИД прокомментировали предстоящие военные учения Армении и США

313
0
0
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Рябков: ОДКБ нужно придерживаться практики учений с партнерами по объединению

БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя журналистам предстоящие военные учения Армении и США, высказал мнение, что партнерам по ОДКБ нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в это объединение.

"Армения - наш союзник по ОДКБ. Мы исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ. По его словам, Москва относится к этим учениям "с элементом озабоченности", о чем армянская сторона была проинформирована.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы властей Армении по проведению армяно-американских учений, заявил, что они вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что Россия будет анализировать данную информацию и отслеживать ситуацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
США
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
01.09.2021
ОДКБ не будет направлять войска в Афганистан - генсек
12.10.2020
День (Украина): накануне трагедии?
22.08.2019
Шойгу рассказал о мерах по усилению обороны на западе России
04.01.2019
Москва на геополитическом распутье
22.04.2013
Миротворцы атакуют с неба
18.01.2012
На "Суровый вызов" Россия ответит "Кавказом"
04.01.2007
МИНОБОРОНЫ: ВЕХИ И ВЕШКИ 2006 ГОДА. Успехи – более чем скромные. Зато обещания – сверхрадужные
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 09:24
  • 5
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 08.09 09:09
  • 55053
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 08:28
  • 1
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков
  • 07.09 20:54
  • 1
Немецкая газета: Германия, Испания, Италия и Швеция подписали соглашение о создании нового европейского танка
  • 07.09 16:01
  • 2
Маск сообщил, что космический корабль Starship готов к новому запуску
  • 07.09 15:55
  • 242
Космонавтика Илона Маска
  • 07.09 14:20
  • 15
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 07.09 11:03
  • 0
Беларусь – ОДКБ: «Безответственной политике США и их союзников мы должны противопоставить сплочённость и твёрдую решимость защитить интересы наших народов…»
  • 07.09 08:55
  • 3
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 07.09 06:29
  • 1
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт