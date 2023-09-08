В МИД прокомментировали предстоящие военные учения Армении и США

Рябков: ОДКБ нужно придерживаться практики учений с партнерами по объединению

БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя журналистам предстоящие военные учения Армении и США, высказал мнение, что партнерам по ОДКБ нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в это объединение.

"Армения - наш союзник по ОДКБ. Мы исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ. По его словам, Москва относится к этим учениям "с элементом озабоченности", о чем армянская сторона была проинформирована.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы властей Армении по проведению армяно-американских учений, заявил, что они вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что Россия будет анализировать данную информацию и отслеживать ситуацию.