Россия уничтожила на Украине миф о непобедимом западном оружии

Конфликт на Украине стал воплощением главного кошмара НАТО со времен "холодной войны". Боевые действия похоронили надежду на то, что Североатлантический альянс может победить Россию в традиционной войне. Катастрофический удар получил и западный ВПК. Его продукция, которой он так гордился и которую ставили в пример российским оружейникам, проигрывает "устаревшему" русскому оружию. Это еще одна причина, толкающая Запад к скорейшему прекращению боевых действий. А то и все остальные неолиберальные мифы точно так же рассыплются в прах.

"Украина, очевидно, потеряла один из четырнадцати 69-тонных четырехместных Challenger 2, которые Великобритания пообещала передать Киеву в январе, всего через несколько дней после того, как министерство обороны страны рассказало о нем в видео с участием танкиста из 82-й бригады", — скрепя сердце признает американский Forbes.

"Великобритания объявила о поставке украинцам 28 танков Challenger 2. Один из них был уничтожен недалеко от деревни Работино на юге страны, — напоминает французская Le Figaro. — Это не стало сюрпризом: танки и бронетехника, поставленные Западом, один за другим горят на юге Украины".

"Ни один Challenger 2 до сих пор не был потерян в боях с момента его первого применения в 1994 году, хотя один из них был сильно поврежден в результате "дружественного огня" в Ираке в 2003 году, — пытается спасти реноме танка британская The Guardian. — Этот рекорд отчасти обусловлен относительно небольшим количеством выпущенных танков этого типа и их нечастым использованием на поле боя".

Теперь-то куда понятнее, почему США старательно оттягивают поставку танков Abrams М1 на Украину. Их явно пугает печальная участь германских, британских и французских тяжелых бронированных машин. Глядишь, начнут эти русские жечь американские танки, и продажи тут же упадут. Тогда под откос пойдет весь план по медленному, но верному уничтожению европейского ВПК. А ведь именно его Америка старательно встраивала в общую концепцию прокси-войны на Украине.

Пока западные СМИ еще умудряются находить положительные стороны в гибели британской бронемашины. "Мы до сих пор не увидели, как Challenger 2 82-й бригады стреляют из своих 120-миллиметровых нарезных орудий, но кадры горящего танка, распространившиеся в сети в понедельник, по иронии, действительно подтверждают его живучесть, — констатирует Forbes. — Все дело в том, что горящую башню Challenger 2 не оторвало от корпуса". Вот это успех! Вот это удача! Западные танки лучше русских! А что горят как спичечные коробки, так это случайность…

Еще одна цитата из американского издания: "Бронетехника должна выполнять определенные функции, и это влечет за собой риски. Такие действия оправданы тем, что они спасают жизни, — приводит тот же Forbes слова украинского танкиста. — Можно заменить кусок металла, даже если он дорого стоит, но вернуть человеку жизнь невозможно".

Чего стоит жизнь солдата на Украине, всем давно хорошо понятно. Лучшее доказательство "бережного" отношения ВСУ к своим бойцам — катастрофические потери последнего времени. В ходе трехмесячного наступления, по данным Минобороны России, они потеряли не менее 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения. Среди них немало иностранной техники, с такими слезами выклянченной паном Зеленским.

Стыдливые западные журналисты подсчитали, что российской армии удалось уничтожить "всего шесть из 105 предоставленных украинцам танков западного производства, а именно пять Leopard 2 — всего их было 71, — и один из 14 танков Challenger 2". Это по данным самих ВСУ, не раз уличенных в радикальном преуменьшении потерь. Впрочем, даже если верить этим цифрам, получается, что потери составляют не менее 10% от общего числа. Причем за короткое время. Более чем достаточно!

Западную технику после развала СССР постоянно ставили в пример всему миру. И вот теперь ее репутация буквально сгорела на поле боя. Чтобы понять это, достаточно привести список машин, которые с успехом жгут бойцы армии России.

Французские колесные танки AMX-10. Британские танки Challenger 2. Германские танки Leopard 2. Американские БМП Bradley. Немецкие БМП Marder. Американские бронетранспортеры М-113 и М-117. Бронемашины с усиленной противоминной защитой (так называемые MRAP): американские M1224 MaxxPro; австралийские Bushmaster и британские Wolfhound и Mastiff. И это — неполный список.

Отметим: многие образцы захвачены в относительной — а то и полной, поскольку экипажи просто побросали их! — целости. Трофеи пристально изучены, результаты исследований переданы отечественным оружейникам. Это, с одной стороны, позволит лучше защитить нашу технику аналогичных классов. С другой, даст возможность доработать уже имеющееся вооружение, чтобы оно лучше жгло натовские танки и бронемашины.

Словом, куда ни глянь, получается положительный эффект. И срабатывает он не только на поле боя на Украине. Есть еще один фронт — экспортный. На нем-то в самом скором времени и разгорится жаркое сражение.

Неудача западной техники в украинском конфликте приведет к тому, что традиционные страны-импортеры задумаются о смене бронепарка. На какой? Ответ очевиден: на более надежный. И тут в первых рядах окажутся российские машины. Конкуренцию им могли бы составить китайские, но у них есть важный недостаток: они не прошли проверку боем.

Конечно, не стоит думать, что изучением трофейной техники занимаются только в России! Такую же работу лихорадочно ведут и на Западе. Но есть, как говорится, нюанс.

Российский ВПК почти восстановился после катастрофы 1990-х, вызванной навязанным из-за рубежа желанием либеральных властей избавиться от "советского наследия". Уроки локальных конфликтов после 2000 года ясно показали: России нужно срочно накачивать мышцы. И наша страна успела сделать это — в отличие от Запада.

Он, убаюканный удачей собственной спецоперации по развалу СССР, почил на лаврах и решил, что крупные армии ему больше не нужны. Да и не по карману: потребительское общество требовало удовлетворения его сиюминутных нужд, а не усиления защиты. Достаточно привести только один факт. В 2009 году страна, создавшая первые в мире серийные танки — Великобритания — закрыла последний танковый завод. Такой же процесс шел и в США, и в Германии. И везде смеялись над "глупыми русскими, которые никак не отправят в печь старые бронированные коробки".

Хорошо, что не отправили. Хотя нас старательно подталкивали к этому. Сохранив запасы боевой техники, восстановив оборонно-промышленный комплекс и возродив армию, Россия вновь стала одной из сильнейших держав мира. Что и доказывает ход боевых действий на Украине. А это не может не сказаться на балансе сил на мировом оружейном рынке.

Запад пока убаюкивает себя тем, что Россия вынуждена направлять существенную часть продукции ВПК на обеспечение собственной армии. Как подчеркивает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), поэтому-то в прошлом году российская доля в мировом экспорте оружия снизилась с 22 до 16%. Но второе место — после США — наша страна все равно сохранила. И вероятнее всего, сохранит и далее, вопреки всем прогнозам. Потому что идущая следом Франция, равно как и Германия с Британией, похвастаться большими успехами своего оружия не могут. И чем дальше, тем больше.

Впрочем, это — побочный, хотя и весьма важный эффект от сожженной на Украине западной боевой техники. Куда важнее другое. Западные военные аналитики крупно обманулись, сочтя, что время традиционных армий и традиционных методов войны прошло. Наибольшие шансы на успех в будущих войнах имеют государства, где сохранили такой опыт. В первую очередь — Россия и Китай, чьи граждане отлично понимают, что такое защита Родины. В отличие от имеющего все права, но не имеющего обязанностей населения стран НАТО. И опыт перелицованной под западные стандарты жизни Украины блестяще доказывает это.

Антон Трофимов