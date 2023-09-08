Зампред ЕК намерена ускорить финансирование Украины при избрании главой ЕИБ

По словам Маргрете Вестагер, "консервативный подход" финансового института, играющего "все большую стратегическую" роль в действиях Евросоюза, не отвечает нынешним задачам восстановления страны

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер, являющаяся кандидатом на пост главы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), заявила, что примет меры по ускорению финансирования восстановления Украины в случае избрания на эту должность.

По ее словам, "консервативный подход" финансового института, играющего "все большую стратегическую" роль в действиях Евросоюза, не отвечает нынешним задачам восстановления Украины. "Ожидаю от руководства банка поручения ускорить и сделать более эффективной работу [ЕИБ]", - отметила Вестагер, слова которой приводит газета Financial Times.

"Очень важно сотрудничать с бизнесом, чтобы начать восстановление [Украины]", пока конфликт еще продолжается, сказала она, добавив, что сосредоточится на способности банка привлекать больше средств, соглашаясь при этом на "большие риски".

Согласно прогнозу Всемирного банка, ЕС возьмет на себя основное финансовое бремя по восстановлению Украины, которое составляет более $410 млрд, отмечает издание. Ожидается, что ЕИБ и другие финансовые институты возьмут на себя большие риски в привлечении частных инвестиций в страну, говорится в статье.