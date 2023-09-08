Kongsberg поставит МНО Польши дополнительные дивизионы береговой обороны

ЦАМТО, 7 сентября. Норвежская компания Kongsberg объявила о подписании 5 сентября с МНО Польши контракта на поставку четырех ракетных дивизионов береговой обороны, оснащенных ПКР NSM (Naval Strike Missiles).

Как заявил президент и генеральный директор Kongsberg Гейр Хой, заключенный контракт является крупнейшим в 200-летней истории компании. Стоимость заказа составляет около 16 млрд. норвежских крон (1,49 млрд. долл.).

Как заявлено, заключение контракта стало результатом продолжительного сотрудничества Kongsberg, правительства Польши и польской промышленности. Польша стала первой страной, которая приобрела в Норвегии ракетный дивизион береговой обороны в 2008 году, а затем получила еще один в 2014 году. Поставки по новому контракту будут осуществляться до 2030-х годов.

Как заявлено, контракт зависит от утверждения финансирования. Ожидается, что бюджет закупки будет утвержден в течение нескольких недель.

Комплекс береговой обороны с ПКР NSM будет использовать элементы командования и боевого управления, созданные на базе ЗРК NASAMS. Польская промышленность получит значительную долю объема работ, включая поставку систем связи, шасси Jelcz и компонентов системы командования и боевого управления, а также примет участие в интеграции систем.

В рамках контракта Kongsberg также предоставит услуги обучение и техническую поддержку, включая использование тренажеров, для подготовки польского персонала с целью проведения технического обслуживания комплексов в Польше.

Как уточнило Агентство вооружений МНО Польши, в рамках 31-й Международной выставки оборонной промышленности MSPO в Кельце был подписан контракт на поставку двух ракетных дивизионов береговой обороны MJR (Morska Jednostka Rakietowa). Предметом контракта, заключенного агентством с Kongsberg, является поставка элементов для двух MJR, включая командирские машины, пусковые установки и несколько сотен противокорабельных ракет NSM. Общая стоимость заказа составляет около 8 млрд. злотых (1,88 млрд. долл.). Поставки будут осуществлены в течение 2026-2032 гг. (прим.ЦАМТО: норвежские и польские пресс-релизы отличаются по количеству и стоимости).

Ракетный дивизион береговой обороны предназначен для борьбы с кораблями противника, защиты основных военно-морских баз, пригодных для высадки морского десанта районов, а также важных военных и промышленных объектов, расположенных на побережье. Благодаря маневренности и высокой огневой мощи комплексы MJR позволят ВМС Польши во взаимодействии с основными силами осуществлять оборону морского побережья, обеспечивать защиту морских линий коммуникации на прибрежных фарватерах и боевую деятельность ВМС и сухопутных войск в оборонительных операциях.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Польши заключило с компанией Kongsberg контракт на поставку ракетного дивизиона береговой обороны, оснащенного самоходными пусковыми установками с ракетами NSM (включая поставку 12 ракет) 30 декабря 2008 года. В состав дивизиона вошли две ракетные батареи. Стоимость контракта составила 420,9 млн. злотых (127 млн. долл.). Дивизион вошел в боевой состав ВМС Польши в июне 2013 года.

В декабре 2014 года МНО Польши подписало с Kongsberg соглашение на поставку второго ракетного дивизиона береговой обороны NSM. Стоимость контракта оценивалась в 1,3 млрд. норв. крон. Соглашение было выполнено в 2018 году.

Пуск ракеты NSM может осуществляться с различных морских и наземных платформ. Она обеспечивает поражение высокозащищенных наземных и морских целей на дальностях более 200 км. Длина боеприпаса – 3,96 м, стартовая масса – 407 кг, масса осколочно-фугасной боевой части – около 125 кг, скорость полета – 0,7-0,9 М.

На текущий момент ракеты NSM закуплены 12 странами мира.