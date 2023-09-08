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Военное обозрение

Западная пресса: Из-за совершенствования РЭБ ВС РФ ВСУ перебрасывают операторов БПЛА ближе к линии фронта

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время российские вооруженные силы регулярно совершенствуют свои возможности по глушению беспилотных летательных аппаратов противника. На дополнительные риски для операторов БПЛА ВСУ в связи с этой ситуацией обращает внимание издание Business Insider.

Как отмечает западная пресса, из-за совершенствующихся возможностей российской армии по глушению беспилотников, операторы БПЛА ВСУ вынуждены приближаться к линии боевого соприкосновения на слишком опасное расстояние. Тем самым, они рискуют жизнями, а операторов БПЛА у ВСУ все равно не так много, как стрелков.

Кроме того, издание отмечает, что ВС РФ перебросили ближе к фронту подразделения и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и расширили диапазон создания помех украинской беспилотной авиации.

Из-за совершенствования РЭБ ВС РФ ВСУ приходится перебрасывать операторов беспилотных летательных аппаратов ближе к фронту. Между тем, раньше операторы БПЛА могли управлять дронами, находясь на большом расстоянии от линии огня. Это делало их службу более безопасной.

Сейчас ежедневно ВСУ теряют на фронте 40-45 дронов. Восполнение таких потерь в одно и то же время не представляется возможным. Поэтому количество дронов, да и операторов, в рядах ВСУ постепенно сокращается. Сейчас, даже несмотря на солидные ассигнования киевского режима на приобретение новых дронов, ВСУ могут покрыть свои потребности в беспилотных летательных аппаратах лишь на 40%. Между тем, в условиях отсутствия большого количества боевых самолетов, именно на БПЛА делало ставку командование ВСУ, и сокращение их количества способно еще в большей степени подорвать потенциал украинской армии.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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