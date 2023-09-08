ВСУ пытались поразить FPV-дроном российский вертолет Ка-52

Источник изображения: topwar.ru

Украинские формирования предпринимают попытки использовать свои FPV-дроны не только для атак российских позиций, но и против вертолетов российской военной авиации. Одна из таких попыток поражения российского вертолета Ка-52 имела место совсем недавно.

Российский вертолет Ка-52 выполнял боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Украинские военные попытались нанести удар по вертолету FPV-дроном, однако это у них не получилось. Впрочем, поразить летящий вертолет таким образом очень сложно. Но украинские боевики, как мы видим, не теряют надежды использовать свои дроны даже против воздушных машин российской армии.

По мнению ряда экспертов, теоретически возможность сбить вертолет с помощью дрона существует, если дрон окажется сверху вертолета и будет затянут воздушным потоком пропеллера. В этом случае действительно вертолет будет фактически обречен. Другое дело, что выполнить такой маневр очень сложно.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что украинская армия активно использует беспилотную авиацию для налетов на российские позиции и диверсионных атак против объектов военной и гражданской инфраструктуры. Это обусловлено как дешевизной дронов, так и малым количеством боевой авиации у ВСУ. Но в ряде ситуаций, как мы можем наблюдать на этих кадрах, украинские военные пытаются использовать дроны и как средство поражения воздушных целей.