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ТАСС

NYT: США вскоре отправят на Украину новую партию кассетных боеприпасов

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Полученные вооруженными силами Украины американские 155-мм кассетные артиллерийские снаряды М864, июль 2023 года
Полученные вооруженными силами Украины американские 155-мм кассетные артиллерийские снаряды М864, июль 2023 года.
Источник изображения: социальные сети

По данным газеты, Вашингтон намерен гарантировать, что у Киева не закончатся боеприпасы

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти США намерены вскоре передать Киеву еще одну партию кассетных боеприпасов, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, администрация американского президента Джо Байдена спустя два месяца после отправки первой партии кассетных боеприпасов планирует направить их "еще больше". Чиновники заявляют, что США намерены "гарантировать, что у Украины не закончатся боеприпасы".

По оценкам американской стороны, украинские солдаты ежедневно выпускают порядка 8 тыс. артиллерийских снарядов. В их числе - сотни кассетных боеприпасов, подсчитали чиновники.

После начала специальной военной операции Запад нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. В частности, 7 июля президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс проинформировал, что Киев уже получил их от Вашингтона. 

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США
Украина
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