Российский военный сравнил модернизированные БМП-2М с американскими Bradley

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок» по эффективности не уступают самым лучшим западным образцам, включая американские Bradley. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Специалист отметил, что машина БМП-2 долгие годы была основной рабочей лошадкой мотострелковых войск.
«Она еще воевала в Афганистане, прошла конфликты на Северном Кавказе. Отличительная ее черта — это наличие автоматической 30-милиммитровой пушки. Комплекс "Бережок" повышает эффективность боеприменения этой машины по крайней мере в два раза точно, а может, и больше», — сообщил Дандыкин.
По словам капитана первого ранга запаса, с модулем «Бережок» у российских военных появилась возможность использовать противотанковые ракеты в БМП-2М.
«Также машина будет достаточно эффективна для поражения пехоты. Помимо этого, "Бережок" оснащен автоматическим гранатометом и двумя установками противотанковых управляемых ракет "Корнет". Также у него теперь лазерные прицелы, защищенная связь и многое другое. Фактически машине дали вторую жизнь», — заявил он.
Василий Дандыкин
капитан первого ранга запаса
Ранее российские войска получили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок». Комплекс продемонстрировал свою эффективность в боевых условиях, включая высокую огневую мощь и мобильность.