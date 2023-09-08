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Российский военный сравнил модернизированные БМП-2М с американскими Bradley

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Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок» по эффективности не уступают самым лучшим западным образцам, включая американские Bradley. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Специалист отметил, что машина БМП-2 долгие годы была основной рабочей лошадкой мотострелковых войск.

«Она еще воевала в Афганистане, прошла конфликты на Северном Кавказе. Отличительная ее черта — это наличие автоматической 30-милиммитровой пушки. Комплекс "Бережок" повышает эффективность боеприменения этой машины по крайней мере в два раза точно, а может, и больше», — сообщил Дандыкин.

По словам капитана первого ранга запаса, с модулем «Бережок» у российских военных появилась возможность использовать противотанковые ракеты в БМП-2М.

«Также машина будет достаточно эффективна для поражения пехоты. Помимо этого, "Бережок" оснащен автоматическим гранатометом и двумя установками противотанковых управляемых ракет "Корнет". Также у него теперь лазерные прицелы, защищенная связь и многое другое. Фактически машине дали вторую жизнь», — заявил он.

Эта машина уже показала свою эффективность во время специальной военной операции. По своим характеристикам она не уступает самым лучшим западным образцам, включая Bradley

Василий Дандыкин

капитан первого ранга запаса

Ранее российские войска получили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок». Комплекс продемонстрировал свою эффективность в боевых условиях, включая высокую огневую мощь и мобильность.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
Bradley
БМП-2
БМП-2М
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