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ТАСС

Рябков назвал преступным актом передачу Вашингтоном снарядов с обедненным ураном Киеву

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

По словам замглавы МИД РФ, это "отражение возмутительного пренебрежения" США экологическими последствиями применения таких боеприпасов в зоне боевых действий

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Передача Соединенными Штатами Америки снарядов с обедненным ураном киевскому режиму является преступным актом, ведущим к эскалации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на региональном семинаре "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке.

"Комментарий простой - это не просто эскалационный шаг, но это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий. <...> Это, по сути дела, преступный акт, другой оценки я дать не могу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. 

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