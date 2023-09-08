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Известия.ru

СМИ сообщили о снабжении ВС РФ новейшими дымовыми гранатами РДГ-У

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

«РИА Новости»: ВС РФ начали снабжать новейшими дымовыми гранатами РДГ-У

Вооруженные силы РФ приняли на снабжение новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У, которая поможет военнослужащим укрываться от удара высокоточных управляемых вражеских ракет. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Началась постановка на снабжение Вооруженных сил РФ унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У», — передает издание слова источника.

Отмечается, что данная граната предназначена для создания маскировки личного состава и техники ВС РФ от управляемых ракет и высокоточного оружия противника. РДГ-У может работать в диапазоне температур от –50 до +55 градусов.

Кроме того, она имеет комбинированный принцип действия: дымообразующий состав изделия мгновенно создает в воздухе дымовую завесу в момент срабатывания, при этом курящийся элемент позволяет ей держаться длительное время.

Об окончании испытаний гранаты, разработанной в ЦНИИточмаш (включен в концерн «Калашников»), сообщалось еще в феврале этого года. Тогда, 9 февраля, военной эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», как она работает. Он отметил, что состав аэрозольного облака, которое получается в результате подрыва, такой, что инфракрасное и лазерное излучение в нем будет бесполезно, а значит, гранаты будут отлично работать против высокоточного оружия в зоне спецоперации на Украине.


Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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