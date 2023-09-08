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РИА Новости

Источник: военные получили новейшую гранату для защиты от управляемых ракет

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Российская армия получила новую гранату РДГ-У для защиты от управляемых ракет

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российская армия приняла на снабжение новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У, способную укрыть бойцов и технику от удара высокоточных управляемых ракет, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Началась постановка на снабжение Вооруженных сил РФ унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали журналистам в госкорпорации "Ростех", РДГ-У, госиспытания которой завершились в феврале 2023 года, обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания.

В РДГ-У реализован комбинированный принцип действия – дымообразующий состав изделия, с одной стороны, создает в воздухе так называемую мгновенную завесу в момент срабатывания, с другой стороны, граната имеет курящийся элемент, что позволяет подпитывать завесу длительное время. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 55 градусов.

В свою очередь временный гендиректор предприятия-разработчика данной гранаты – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, находится в доверенном управлении концерна "Калашников" Ростеха) Антон Семеняко рассказывал в интервью РИА Новости, что РДГ-У позволит бойцам самим обеспечивать себе дымовую завесу без привлечения спецтехники и специалистов по радиационной, химической и биологической защите.

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