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ТАСС

Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем

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Источник изображения: AP Photo/ John Raoux

До этого запуск модуля переносили несколько раз из-за плохих погодных условий

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны под названием SLIM стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Прямую трансляцию пуска ведет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

До этого запуск модуля несколько раз переносили из-за плохих погодных условий.

Аппарат высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности. Японский модуль обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Artemis.

Ракета-носитель H2A также должна вывести на орбиту рентгеновский телескоп XRISM, созданный при сотрудничестве с NASA.

Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае, однако сроки были перенесены из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

В апреле японская компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с ним была потеряна, поскольку он, вероятно, разбился при контакте с лунной поверхностью. 

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